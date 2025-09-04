Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен

Народното събрание изслуша премиера Росен Желязков по повод инцидента, при който самолетът на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен загуби GPS сигнала при кацане на летище Пловдив в края на миналата седмица.
Имало ли е руска хибридна атака или причината за смущението в спътниковата навигация е друга?
Няма директна намеса нито по въздух, нито от наземни средства срещу самолета на Урсула фон Дерлайн, заяви премиерът по време на днешното изслушване. Той уточни, че смущението на GPS сигнала се дължи на радиоелектронната война, която водят Русия и Украйна и която директно въздейства върху сателитните комуникации и не може да бъде ограничена само на територията на Украйна. Обхваща и много държави от Източна Европа.
Отново потвърди позицията си от преди няколко дни, че няма основание за образуване на някакъв вид разследване.
Росен Желязков, министър-председател: През цялото времетраене на полета транспондерът е излъчвал постоянно, с добро качество на GPS сигнала. Няма индикация за наличие на продължителни смущения и заглушаване. Не са констатирани смущения или пуфинг на летище Пловдив с въздействия и системи, използвани за въздушна навигация и кацане. Не са получени доклади за такова въздействие от другите въздухоплавателни средства, прелитащи в района през посочения период или от наземни средства. Начините и средствата за водене на радиоелектронна война от Руската федерация с базирани системи на полуостров Крим създават това, че в Европа от Хелзинки до Триполи има смущения в радиочестотния спектър, които са целенасочено таргетирани към спътниците на GPS системата. Не става въпрос за кибератака, а за интерференции, които са в радиочестотния спектър. Това са различни неща. Те като цяло не се класифицират като инциденти, които да предполагат задължително разследване от компетентните органи съгласно действащата нормативна уредба.
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Вие май не искате да бъдете изслушван. Президентът на САЩ, шефът на НАТО, говорителят на ЕК повдигат този въпрос, поставяйки го на обсъждане в медийното пространство. Ние искаме да разберем каква е истината, защото тук остава да виси въпросът кой дезинформира обществото - ЕК или премиерът. Отговорете си сам.
Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица": Колегите от ПП-ДБ за пореден път търсят под вола теле, само и само да влязат в централните емисии на новините. Ние в момента рискуваме да превърнем парламента в Биг брадър, който брои минутите от излитане и кацане на един самолет. Ако продължаваме така, утре ще обсъждаме дали пилотът е пуснал мигач при пореден заход и дали му светила лампичката на кацане.
Джейхан Ибрямов, АПС: Нарушенията или заглушаването на GPS сигналите не представлява просто технически проблеми, г-н министър-председател, а реален риск за живота на пътниците, за въздушната безопасност и за стабилността на международните отношения.
Николай Радулов, МЕЧ: Дали това, което се случи или по-скоро което не се случи и предизвика ажиотаж, не е повод да се помисли за специалните служби за нови технологии и за модернизиране на старата техника.
Красимира Катинчарова, "Величие": Това, което за мен и за нас стана ясно, е, че става въпрос за медийна пропаганда, която цели да вдигне колкото се може повече червени флагове срещу Русия, за да се оправдае наливането на безумни средства в тази война.