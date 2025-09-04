Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен

Народното събрание изслуша премиера Росен Желязков по повод инцидента, при който самолетът на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен загуби GPS сигнала при кацане на летище Пловдив в края на миналата седмица.

Имало ли е руска хибридна атака или причината за смущението в спътниковата навигация е друга?

Няма директна намеса нито по въздух, нито от наземни средства срещу самолета на Урсула фон Дерлайн, заяви премиерът по време на днешното изслушване. Той уточни, че смущението на GPS сигнала се дължи на радиоелектронната война, която водят Русия и Украйна и която директно въздейства върху сателитните комуникации и не може да бъде ограничена само на територията на Украйна. Обхваща и много държави от Източна Европа.

Отново потвърди позицията си от преди няколко дни, че няма основание за образуване на някакъв вид разследване.