Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Какво да очакваме от двубоя България - Испания

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Гост в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" бе коментаторът на сблъсъка Илиян Енев.

Илиян Енев, Христина Христова
Големият ден настъпи. България започва пътя си към световното първенство по футбол през 2026 г. с домакинство на европейския шампион Испания.

Коментаторът на сблъсъка Илиян Енев бе гост в сутрешния блок на БНТ "Денят започва", където той, заедно с водещата Христина Христова, обсъдиха всички новини от последното денонощие преди един от най-важните мачове на представителния ни отбор.

Интервюта пред нашата камера пък дадоха българският нападател Александър Колев, както и колегата му от другата страна на терена - Алваро Мората.

Алекс Колев: За всеки един футболист това е мечта да се докосне до това ниво

Алваро Мората: Ще подходим възможно най-сериозно

Вижте подробности във видеото!

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Илиян Енев #Национален отбор на Испания по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже #"Денят започва"

