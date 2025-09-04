Какво да очакваме от двубоя България - Испания

Големият ден настъпи. България започва пътя си към световното първенство по футбол през 2026 г. с домакинство на европейския шампион Испания.

Коментаторът на сблъсъка Илиян Енев бе гост в сутрешния блок на БНТ "Денят започва", където той, заедно с водещата Христина Христова, обсъдиха всички новини от последното денонощие преди един от най-важните мачове на представителния ни отбор.

Интервюта пред нашата камера пък дадоха българският нападател Александър Колев, както и колегата му от другата страна на терена - Алваро Мората.

Алекс Колев: За всеки един футболист това е мечта да се докосне до това ниво

Алваро Мората: Ще подходим възможно най-сериозно

