Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Депутатите ще изслушат министър-председателя Росен Желязков заради проблема с GPS сигнала при кацането на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив в неделя.

Ден след визитата на председателя на Европейската комисия у нас стана ясно, че GPS навигацията на летището е била заглушена и се е наложило самолетът на фон дер Лайен да кацне, използвайки хартиени карти.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че няма да има разследване, тъй като смущенията на GPS сигнала не се водят нито хибридна, нито киберзаплаха. Премиерът обясни и че в условията на радиоелектронна война, съпътстваща конфликта в Украйна, подобни последици са често наблюдавани във въздушното пространство на Източна Европа.