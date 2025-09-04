Победа на Харвард срещу Тръмп: Съдия отмени съкращаването на средства за университета

Федерален съдия в Бостън нареди на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да отмени съкращаването на повече от 2,6 млрд. долара от финансирането на научните изследвания на Харвардския университет - значителна победа в битката на Харвард с Белия дом.

Окръжният съдия Алисън Бъроуз постанови, че съкращенията са незаконни. Правителството обвърза замразяването на финансирането с отказа на Харвард да се справи с антисемитизма. Но според съдията, изследванията на университета нямат връзка с дискриминацията срещу евреите.

По думите на Бъроуз, правителството е използвало антисемитизма като претекст за целенасочена и идеологически мотивирана атака срещу водещите университети в страната. От Белия дом заявиха, че решението ще бъде обжалвано пред по-горна съдебна инстанция.