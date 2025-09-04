Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви

Ден на траур и шок в Пoртугалия след като 15 души загинаха, а 18 бяха ранени при инцидент с фуникулярната железница „Елевадор да Глория“ в Лисабон. Петима от пострадалите са в тежко състояние.

Тегленото от кабел влакче дерайлира и се разби в сграда, късно снощи. Според свидетелства на очевидци спирачната му система е отказала. Властите не са идентифицирали жертвите, но сред загиналите има и чужди граждани.

Фуникулярът "Елевадор да Глория" e най-натоварената въжена железница в Лисабон. Тя свързва площада на Реставраторите с квартала Байро Алто. Компанията оператор увери, че е спазвала всички протоколи за поддръжка на 140-годишното съоръжение.