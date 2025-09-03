"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"

Той се организира от "Правосъдие за всеки"
Пореден протест на "Правосъдие за всеки". Този път недоволството е под мотото "Отпор срещу диктатурата".
Божидар Божанов, ПП-ДБ:
Този протест подкрепя върховенството на закона, в случая с Благомир Коцев, видимо прокуратурата използва всички начини да заобикаля закона, така че да го остави в ареста. Абсолютно неадекватни действия на прокуратурата от гледна точка на правото, но абсолютно адекватни от гледна точка на задачите, които им е спуснал Пеевски.
Ивайло Николчовски, протестиращ:
Искам Валерия да има някакво бъдеще в България. Аз живях десет години в чужбина, дипломирах се в Холандия. Реших да се върна тук, бях потресен като се върнах от това, което виждам.
Просто демокрацията е в опасност, затова сме тук. Ние сме от много години на площадите, но такъв гняв никога не ни е изкарвал.
