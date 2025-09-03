БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да...
Чете се за: 01:30 мин.
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското...
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Той се организира от "Правосъдие за всеки"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пореден протест на "Правосъдие за всеки". Този път недоволството е под мотото "Отпор срещу диктатурата".

Божидар Божанов, ПП-ДБ:
Този протест подкрепя върховенството на закона, в случая с Благомир Коцев, видимо прокуратурата използва всички начини да заобикаля закона, така че да го остави в ареста. Абсолютно неадекватни действия на прокуратурата от гледна точка на правото, но абсолютно адекватни от гледна точка на задачите, които им е спуснал Пеевски.

Ивайло Николчовски, протестиращ:
Искам Валерия да има някакво бъдеще в България. Аз живях десет години в чужбина, дипломирах се в Холандия. Реших да се върна тук, бях потресен като се върнах от това, което виждам.

Просто демокрацията е в опасност, затова сме тук. Ние сме от много години на площадите, но такъв гняв никога не ни е изкарвал.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов

#"Правосъдие за всеки" #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
3
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
Трамвай аварира на столичния булевард "Константин Величков"
4
Трамвай аварира на столичния булевард "Константин Величков"
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
6
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
3
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
6
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг

Още от: Регионални

В Русе граждани протестират срещу овладяването на държавата
В Русе граждани протестират срещу овладяването на държавата
Опасен адреналин: Децата, качили се на кран, искали да излъчват на живо в социалните мрежи? Опасен адреналин: Децата, качили се на кран, искали да излъчват на живо в социалните мрежи?
Чете се за: 02:25 мин.
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
Чете се за: 03:10 мин.
Изграждат мрежа от наземни генератори за борба с градушките Изграждат мрежа от наземни генератори за борба с градушките
Чете се за: 02:50 мин.
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
20343
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
Опасен адреналин: Децата, качили се на кран, искали да излъчват на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ