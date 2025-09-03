Христо Стоичков: Нека футболистите оставят сърцето си на терена

Легендарната осмица на родния футбол Христо Стойчков се надява българските национали да дадат всичко от себе си и да зарадват препълнения стадион "Васил Левски" в мача с Испания.

Над 250 малчугани имаха щастието да се снимат с бившият футболен национал и да получат автограф. Самият Стойчков застана пред камерата на БНТ и сподели своето очакване за голямата битка между България и Испания в четвъртък вечер.

"Изживял съм момента, в който стадионът е пълен и са ме подкрепяли. Винаги футболистът дава малко повече от себе си, когато стадионът е пълен. Испания е изключителен отбор с млади футболисти с опит. Някои от тях са европейски шампиони. Ще бъде много трудно. Големи звезди са, но все пак играят 11 срещу 11", сподели той.

Според него резултатът няма да бъде от значение, ако футболистите дадат всичко от себе си.

"Аз мисля, че Илиян ще направи всичко възможно, за да изкара най-доброто, което има в момента като национални състезатели. За жалост футболистите не играят навън във водещи отбори, но имат малко предимство, че играят сряда-събота и ритъмът е по-голям. Да се надяваме, че всички футболисти, които излязат утре, от първата минута до последната, ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може да загубят, но нека да се оставят сърцето за тези 40 хиляди, които дойдат. Нека защитим герба. Който каквото може да даде от себе си и да не се плаши. Не мисля, че на Испания ще им бъде толкова лесно, колкото си мислят", допълни Стоичков.

Вижте цялото интервю във видеото.