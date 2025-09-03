БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна сигурност

У нас
Инициативата за петия вот на недоверие идва от партия МЕЧ

Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна сигурност
Есенната сесия на НС започна. Парламентарните групи обявиха приоритетите, върху които ще работят. Опозицията готви поредния, пети вот на недоверие.

Инициативата за петия вот на недоверие идва от партия МЕЧ. От партията обявиха, че техните мотиви на тема сигурност вече са готови.

"Направили сме огромно усилие в подготвката на този вот с колегите от ПП-ДБ. Чел съм и техните материали и мисля, че това е нужен вот, защото тези неща трябва да бъдат изказани в зала", каза Радостин Василев, МЕЧ.

ПП-ДБ допълват мотивите.

"Темата на вота вече е ясна и се съгласува заедно с МЕЧ и АПС, като това е завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия за българските граждани, а именно виждаме, че идва в масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите.", коментира Асен Василев, ПП-ДБ,

"В парламента очакваме Делян Пеевски да подкрепи нашия вот на недоверие, както и Бойко Борисов, както и всеки, който пожелае. Но ние внасяме нашия вот заедно с МЕЧ и АПС, а не с партиите от руското влакче", заяви Ивайло Мирчев, ПП-ДБ.

От АПС обаче още не са говорили с организаторите на вота.

"Вчера имахме заседание на ПГ. Да получим материалите за вота на недоверие, евентуално колегите, които искат да внесат, да прочетем мотивите и ще вземем решение", каза Джейхан Ибрямов, зам.-председател на ПГ на АПС.

"Възраждане" и "Величие" не са така активни в подготовката на вота, но многократно заявиха, че ще го подкрепят.

"Нашите действия са ясни и открити. Ние сме опозиция и се борим по всякакъв начин това пагубно правителство да си отиде", заяви Цончо Ганев, "Възраждане".

"Величие" е една от малкото партии, които остро се изказват срещу управлението", коментира Ивелин Михайлов, председател на ПГ на "Величие".

Лидерът на ГЕРБ отбеляза положителния ефект от вотовете. Смята и, че евентуален политически проект на президента Радев ще подейства дисциплиниращо.

"Партия на президента Радев притеснява ли ви?

- Бих се радвал да има. Защото вижте колко е хубаво да има партии, които да внасят вотове, да напрягат правителството да работи по-добре. Карат се за бащинството на вота. Сега не можем да го разберем кой точно го внася. Откъде да се пазим. И тук най-интересни са ми колегите от ПП - ДБ със съучастието си във всичко това. От една страна говорят за еврозоната, за проевропейското развитие на държавата. В същото време председателят на Комисията е в България, усмихната, радостна. По механизма "сейф" сме първи. И изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с "Възраждане", "Величие", МЕЧ, щастие, възход, падение. Не мога да ги разбера. Но явно имат своята рогика. Да честитим рождения ден на Денков днес. На Кирил Петков брадата много му отива. Няколко жени от ГЕРБ като го видяха припаднаха, защото е истинския Джон Траволта вече", каза Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС.

Борисов призова Румен Радев както говори с президента на Германия Щайнмайер за изграждане на военни заводи у нас, така и с турския си колега Ердоган да предоговори условията за "Боташ".

"България се оказва най-големият инвеститор в турската газопреносна система - 6 млрд е договорът. И вече 700 млн имаме да даваме, а докрая на договор са 6 млрд. И аз се надявам именно тази работа между институциите добронамерена с подаръци да продължи, защото аз не виждам как ще се измъкнем от този договор, ако не се предоговори на такова президентско ниво и президентът Ердоган не направи подобен подарък за България", коментира Борисов.

Лидерът на ДПС-Ново начало призова президента Радев да излезе на политическия терен. Закани се, че по време на предстоящата президентска кампания ще направи много разкрития. Иронизира темата за вота на ПП-ДБ за завладяната държава.

"По-скоро освободената държава от тях. Държавата е освободена точно от тези, които я бяха завладяли. Соросите и техните производни. И производните на един обикалящ страната човек. Докато се вършат правилните неща за хората, ще го правя. Всички бележки, които имам, ги споделям с тях. И смятам, че имаме чуваемост. Няма да позволя никой да тресе страната. Смятам, че от днес се влиза в президентска кампания, те дори са влезли някои хора. Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимават само с това да форматират кандидат. За да може на базата на този кандидат да има после президента Радев партия, той трябва да бъде откровен с хората", заяви Делян Пеевски, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало".

Коалционните партньори БСП-ОЛ и ИТН уверяват, че работата в управлението върви спокойно.

"Правителството е стабилно, правителството върши своята работа. Ние имахме 4 години на политическо безвремие. Видяхме до какво доведе това. Няма напрежение между трите партии, тъй като има само три партии, които са подписали споразумението за управление. Помните, че ние не се съгласихме АПС да подпишат това споразумение", каза председател на ПГ "БСП - Обединена левица".

"Предишните четири вота на недоверие показаха колко некомпетентна и разединена е опозицията с техните несъстоятелни тези. И всички опити до момента показаха само едно - има нужда от стабилно правителство", коментира Станислав Балабанов, зам.-председател на ПГ на ИТН.

Очаква се вотът да бъде внесен следващите дни.

