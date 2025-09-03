БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 02.09.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Джейдън Санчо бе отстъпен под наем от Манчестър Юнайтед на Астън Вила.

Треньорът Ерик Тен Хаг бе уволнен от Байерн Леверкузен след две загуби на тима.

Рандал Коло Муани ще премене под наем от ПСЖ в Тотнъм.

Харви Елиът ще играе за Астан Вила. Ливърпул се съгласиха на сделката, която е на стойност 35 милиона паунда.

Мануел Аканджи ще играе под наем в Интер Милано. Доскоро той беше играч на Манчестър сити.

Николас Джаксън, който до скоро играеше за Челси, ще стане част от екипа на Байерн Мюнхен.

Галатасарай са много близо до сделка с Манчестър сити за офанзивния халф Илкай Гюндоган.

Манчестър Юнайтед ще купят вратаря Сене Ламенс за 21 милиона евро.

Алексис Санчес ще премине в отбора на Севилия като свободен агент.

Българинът Филип Кръстев ще продължи кариерата си в английския Чемпиъншип в състава на Оксфорд Юнайтед.

"Няма по-добро място да играеш футбол от Англия. Много съм щастлив, че успях да осъществя този трансфер. Ще дам всичко от себе си за клуба, за да помогна да се движим напред. Искам да предизвикам себе си до границите на собствените си възможности, а с това и целия отбор. Искам да постигна големи неща с Оксфорд и да спечелим всеки възможен мач. Не искам да поставям граници на това, което можем да постигнем. Моята работа е да бележа и да създавам шансове. Аз съм силен характер. Благодарен съм, че играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона", каза Кръстев пред официалния сайт на Оксфорд Юнайтед.

Децата от Лятната академия за деца и ученици (ЛАДУ) нарисуваха портрети на българските национали по футбол, които ще бъдат показани на таблото на стадион „Васил Левски“ преди мача България – Испания на 4 септември. Инициативата е на Фенклуба на националните отбори и в нея се включиха деца на възраст 9–13 години. Всеки футболист от двата отбора ще бъде представен с рисунка, създадена от децата, които работиха с ентусиазъм и вълнение, сподели ръководителят на проекта Каталина Василева.

Бивш футболист на Левски премина в Чемпиъншип. Десният бек Жереми Петрис подписа договор с Уотфорд за четири години.

Италианският отбор Каляри привлече 18-годишен български вратар – Атанас Кехайов. Любопитното е, че в отбора има няколко сънародници.

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа, съобщиха от клуба. До момента опитният волейболист водеше подготовка с италианския Тренто, но вече договорът му с Локомотив е официален. Така Казийски се завръща да играе в България, като треньорът на „черно-белите“ Найден Найденов потвърди новината.

Яник Синер се класира за четвъртфиналите на Ю ЕС ОУПЪН след като победи Бублик с 3-0 сета.Другите фаворити за спечелването на турнира, в лицето на Джокович и Алкарас, също продължават напред.

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Спорт

Карлос Алкарас е на полуфинал на US Open
Карлос Алкарас е на полуфинал на US Open
Отборът на Испания вече е в София Отборът на Испания вече е в София
Чете се за: 00:37 мин.
Българите на Уимбълдън Българите на Уимбълдън
Чете се за: 01:07 мин.
Спортни новини 01.09.2025г. Спортни новини 01.09.2025г.
Чете се за: 03:47 мин.
Представяме ви: Божидар Саръбоюков Представяме ви: Божидар Саръбоюков
Чете се за: 02:55 мин.
Спортни новини 29.08.2025г. Спортни новини 29.08.2025г.

Водещи новини

Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница "Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ