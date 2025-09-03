Властите разследват PSY („Gangnam Style“)

PSY („Gangnam Style“) под полицейско разследване в Корея!

Помните ли PSY, човекът зад мегахита Gangnam Style? Оказва се, че сега е в центъра на скандал в Южна Корея.Според полицията в Сеул, PSY (истинското му име е Пак Дже-санг) е злоупотребявал с приспивателни и успокоителни лекарства, които са строго регулирани в Корея. Правил го чрез посредници. От 2022 г. насам негови хора (дори и мениджърът му) са ходили вместо него в болница, за да му взимат медикаменти.

Какво казва компанията му:

P Nation (лейбълът на PSY) призна, че е имало „грешка и небрежност“ трети човек да взема лекарства от негово име. Те обясниха, че PSY страда от хронични проблеми със съня и е приемал хапчетата само по предписание и под лекарски контрол.

Засега полицията разследва както него, така и лекар от болницата.