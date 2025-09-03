Кристин Лагард за българското евро

В профила си във Фейсбук Лагард подчертава, че макар въвеждането на еврото у нас да предстои, вече е ясен дизайнът на националната страна на монетите.

По думите ѝ, проектът запазва приемствеността със сегашните стотинки и включва символи, дълбоко вкоренени в българското наследство и ценени от народа. Кристин Лагард подчертава, че те ще носят българската идентичност в рамките на европейското семейство.

Еврото у нас се очаква да влезе в обращение след приключването на техническите и правни процедури по присъединяването към еврозоната.