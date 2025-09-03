Протести в Майорка

В Испания напрежението около свръхтуризма нараства. На остров Майорка местните жители не само излизат на протести, но вече отправят и открити послания към чуждите инвеститори – „Не сте добре дошли“.



Майорка отдавна е популярна сред туристите с пясъчните си плажове и историческия си град. Но зад красивите пейзажи се крие нарастващо недоволство. Жителите твърдят, че масовият туризъм е довел до жилищна криза – чужди компании изкупуват имоти и ги превръщат във ваканционни жилища, което изтласква местните хора от пазара.



В отворено писмо, публикувано във вестник i Paper, се казва, че островът „се третира като стока, място за експлоатация и фон за почивка – на цена, която вече не можем да понесем“.

Местните настояват за по-строги регулации, като посочват, че освен високите цени на имотите, работните места често са нископлатени и заети от работници от трети страни.

Майорка не е единственият испански регион с подобни проблеми. В Малага вече беше въведен тригодишен мораториум върху платформите за краткосрочно отдаване под наем като част от битката със свръхтуризма.