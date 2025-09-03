Предизвикателство към Запада - парад в Пекин за 80 години от победата над Япония

С най-големия военен парад в историята си Китай отбеляза 80 годишнина от победата над Япония през Втората световна война.

"Възраждането на китайската нация е неудържимо", заяви президентът Си Дзинпин, в присъствието на лидерите на Русия и Северна Корея.

Появата им заедно се тълкува като един от най-знаковите образи от парада, който включваше роботизирани системи, подводни дронове, лазерни оръжия и далекобойни балистични ракети.

Ръководителят на дипломацията на Евросъюза Кая Калас определи общата поява на Си Дзинпин, Владимир Путин и Ким Чен-ун като "пряко предизвикателство" пред международния ред.

Демонстрация на нарастващи военна мощ и геополитическо влияние на фона на стремежа на Си Дзинпин да представи Китай като стожер на пост-американския международен ред - така Ройтерс определя днешния парад в Пекин. На него за първи път лидерите на Китай, Русия и Северна Корея се появиха заедно, а микрофон е уловил как тримата обсъждат трансплантацията на органи и възможността човек да живее 150 години.

Наблюдатели определят тримата лидери като противовес на триото Вашингтон- Сеул- Токио. Сред 26-те гостуващи лидери бяха президентите на Беларус и Иран, но Европа беше представена само от премиера на Словакия Роберт Фицо и сръбският президент Александър Вучич, които имаха и двустранни срещи с Путин. Ким Чен ун заяви, че е братски дълг за страната му да помогне на Русия.

Големият отсъстващ на парада беше индийският премиер Нарендра Моди, който преди два дни застана до президентите на Русия и Китай.

Между Индия и Китай остават редица проблеми, въпреки сближаването вследствие наказателните мита на Доналд Тръмп заради индийските покупки на руски петрол.

Индия има търговски дефицит с Китай от 99 милиарда долара, двете страни имат взаимни високи мита в редица сектори, остават и китайските оръжейни доставки за Пакистан.

Си Дзинпин - президент на Китай: Днес човечеството отново е изправено пред избор между мир и война, диалог и конфронтация, взаимна изгода и конкуренция с нулев резултат. Китайският народ твърдо стои на правилната страна на историята – на страната на човешката цивилизация и прогрес.

Освен представителни части през площад Тянанмън преминаха високотехнологични оръжейни системи, включително бойни лазери и различни видове дронове с Изкуствен интелект. Като роботи-вълци за разминиране, разузнаване и преследване на вражески войници.

Демонстриран беше 18-метров подводен дрон, способен да носи ядрено оръжие, както и военновъздушни дронове, способни да атакуват заедно с пилотирани изтребители. Преминаха и редица нови ракети.

Публиката видя хиперзвукови бойни глави, както и последното попълнение в ядрения арсенал на Китай - междуконтиненталната твърдогоривна ДеЕф-61.

Западни наблюдатели отбелязват, че сега са били демонстрирани редица собствени разработки и иновации, за разлика от парада преди 10 години, когато е имало предимно "опростени копия" на американски образци.

снимки: БТА

По-късно на официалния държавен прием китайският лидер отбеляза:

Си Дзинпин - президент на Китай: „Никога не трябва да се връщаме към закона на джунглата, където слабите са плячка на силните".

Според китайски журналисти, днес Западът е пропуснал възможността да види отблизо и да разбере по-добре нарастващата военна мощ и стратегическа решителност на Китай.

Парадът може да се разглежда и като гигантска реклама на китайското въоръжение пред потенциални купувачи. Нови клиенти и нови поръчки биха засилили глобалното влияние на Китай.