БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да...
Чете се за: 00:07 мин.
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското...
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп в задочна размяна на реплики: Заговорничат ли Путин, Си Дзинпин и Кин Чен-ун срещу САЩ?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Присъствието на руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун на военния парад в Пекин стана причина за полушеговита задочна размяна на реплики между президентите на Съединените щати, Китай и Русия.

Доналд Тръмп първо каза в радио интервю, че е разочарован от Путин. После, докато руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун вървяха редом със китайския президент Си Дзинпин преди началото на парада, Доналд Тръмп им изпрати задочни поздрави в социалната си мрежа "Truth social" и ги обвини, че "заговорничат" срещу Съединените щати.

По-късно, политическият съветник на руския президент, Юрий Ушаков, каза пред държавната телевизия, че никой не си е и помислял да заговорничи срещу Съединените щати и Тръмп най-вероятно се е пошегувал. На тръгване от Пекин, Путин също каза пред журналисти, че Тръмп има чувство за хумор.

#Доналд Тръмп #Ким Чен-ун #Си Дзинпин

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
3
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
4
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе...
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
5
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
Трамвай аварира на столичния булевард "Константин Величков"
6
Трамвай аварира на столичния булевард "Константин Величков"

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
3
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Русия

Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие
Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да се срещна с Володимир Зеленски Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да се срещна с Володимир Зеленски
Чете се за: 00:07 мин.
Силно земетресение отново беше регистрирано край полуостров Камчатка Силно земетресение отново беше регистрирано край полуостров Камчатка
Чете се за: 00:50 мин.
Мерц: Путин може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време Мерц: Путин може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време
Чете се за: 02:45 мин.
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна? След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
Украинският град Измаил беше подложен на масирана руска атака с дронове Украинският град Измаил беше подложен на масирана руска атака с дронове
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да се срещна с Володимир Зеленски
Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да се срещна с...
Чете се за: 00:07 мин.
По света
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР) След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
Опасен адреналин: Децата, качили се кран, искали да излъчват на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ