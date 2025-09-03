Тръмп в задочна размяна на реплики: Заговорничат ли Путин, Си Дзинпин и Кин Чен-ун срещу САЩ?

Присъствието на руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун на военния парад в Пекин стана причина за полушеговита задочна размяна на реплики между президентите на Съединените щати, Китай и Русия.

Доналд Тръмп първо каза в радио интервю, че е разочарован от Путин. После, докато руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун вървяха редом със китайския президент Си Дзинпин преди началото на парада, Доналд Тръмп им изпрати задочни поздрави в социалната си мрежа "Truth social" и ги обвини, че "заговорничат" срещу Съединените щати.

По-късно, политическият съветник на руския президент, Юрий Ушаков, каза пред държавната телевизия, че никой не си е и помислял да заговорничи срещу Съединените щати и Тръмп най-вероятно се е пошегувал. На тръгване от Пекин, Путин също каза пред журналисти, че Тръмп има чувство за хумор.