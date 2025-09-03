БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илия Лингорски: Средствата и активите в евро, които обезпечават българската валута, са от порядъка на около 69 млрд. лв.

У нас
Всички наши банкови сметки в лева ще станат в евро. Парите в тях автоматично се превалутират по официалния и познат ни вече от четвърт век курс - 1.95583 лева за 1 евро. Или който има в сметката си 100 лева на 31 декември, на 1 януари вече ще има 51 евро и 13 евроцента. Такси за обръщането на валутата от лева в евро няма да има.

За готовността на банковата система и за ролята на БНБ след 1 януари в “Интервюто” говори Илия Лингорски - член на Управителния съвет на БНБ.

"Вчера в Бургас започна Националната информационна кампания, която цели едно добро обяснение на всичко, което предстои през следващите месеци с участието на всички институции и БНБ. БНБ е може би първата институция, която е започнала подготовката си. Сега сме на прага на едно изключително значимо събитие за всяка една централна банка, която става част от семейството на еврогрупата на националните централни банки на еврозоната. С въвеждането на еврото ние възстановяваме пълноправния и пълноценен паричен режим, която една централна банка цели да има в страната си", каза Илия Лингорски.

Илия Лингорски обясни, че средствата и активите в евро, които обезпечават българската валута, са от порядъка на около 69 млрд. лв.

"Валутните резерви на БНБ в момента имат една основна функция - да обезпечават лева с необходимото количество евро. След 1 януари смисълът на валутните резерви ще е да обезпечават възможността на евросистемата да участва на световните валутни пазари при необходимост, въпреки че поддържането не е приоритет на Европейската централна банка. Това, което ще се промени, ще бъде съставът и валутната композиция на резервите и на БНБ, защото от 1 януари еврото вече е националната ни валута. Ние няма да имаме нужда от резерви в евро, тъй като няма да обезпечаваме евро с евро".

Лингурски обясни как ще се определя основният лихвен процент.

"От 1 януари ще имаме вече 3 референтни лихвени процента - депозитното улеснение, пределното улеснение и лихвеният процент за общото финансиране. Следващата седмица заседанието на УС на ЕЦБ ще вземе решение за определянето на лихвените проценти. Търговските банки ще бъдат да продължат обект на търговски преговори. На този етап не очакваме след 1 януари да има осезаема промяна, защото от една страна Законът за въвеждане на еврото в България изрично постолира, че въвеждането на еврото у нас не може да бъде по никакъв начин повод или причина за промяна на съществуващи кредитни споразумения. Кредитите ще бъдат превалутирани по фиксирания курс".

Вижте целия разговор във видеото

