За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров

От "Да, България" поискаха оставката на вицепремиера Атанас Зафиров. Причината: присъствието му на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, където гости на президента на Си Дзинпин са руският президент Владимир Путин, и севернокорейският лидер Ким Чен-ун. Единственият лидер на държава от Евросъюза, който пристигна в Пекин, е словашкият министър-председател Роберт Фицо.

В съобщението, разпространено от БСП се казва, че Зафиров е имал честта да бъде на официалната трибуна, редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни. Зафиров не е единственият член на кабинета в Китай.

В делегацията влизат още регионалният министър Иван Иванов и двама заместник-министри - на регионалното развитие и на земеделието.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": Там веднага трябва да бъде подадена оставка. Ние нямаме никакво съмнение от господин Зафиров. И искаме неговата оставка.

Естествено и това е най-нормалното нещо, което можем да направим тогава, когато България трябва да гледа геополитически на Запад, български вицепремиер от правителство, което декларира, че е евроатлантическо, което кани Урсула фон дер Лайен, което ходи Бойко Борисов по три кръста удря в НАТО, да обяснява колко на Запад гледа България и изведнъж се оказва, че вицепремиерът гледа на изток. И не просто на изток, гледа към Москва, гледа към Пхенян. Аз очаквам следващата визита на Зафиров и на Иванов да бъде в Севернокорейската столица, от където ние да черпим може би икономически опит.

Председателят на ПГ на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев постави акцент именно върху икономическите ни взаимоотношения с Китай.

Ние имаме дългосрочни взаимоотношения с Китай. Китай е водещата икономика в света. В България трябва да се насочи огромен финансов ресурс. Разбира се, че имаме обща европейска политика, която трябва да се следва. Не можеше ли господин Зафиров да отиде, да преговаря, да договаря тези инвестиции в друг момент, не на парад, на който участва Путин?

Наистина ние трябва да мислим преди всичко за нашите геополитически интереси. Ако толкова много сме притиснати от китайската мощ и сила, нека да спрем да купуваме китайски телефони.

"Възраждане" имат свой прочит за това пътуване.

Цончо Ганев - депутат от ПГ на "Възраждане": Правителството по никакъв начин не отразява заминаването, тъй като е съгласувано с както е обявен с "шерифа" на правителството в лицето на Пеевски. Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България":

И тук е много важна ролята на премиера. Който трябва сам да поиска, ако не иска унижението да продължава, сам да поиска оставката на вицепремиера.

Вчера премиерът Росен Желязков уточни, че Зафиров и Иванов не са били командировани от Министерския съвет и посещението им там няма отношение с правителството.

Росен Желязков - министър-председател на Република България: Разбрах от медиите какво прави в Китай. Вицепремиерът Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск. Аз също видях, че са в Китай на официално партийно посещение. Предполагам, че като сродни социалистически партии обменят вероятно партиен опит. Нито са командировани от мен, нито от Министерския съвет, нито правителството има някакво отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори в него.

Евродепутатът на БСП Кристиян Вигенин определи коментара на премиера за крайно неуместен. Напомни ,че министрите са министри и по време на отпуск и колко важни са гласовете на БСП.

Според Вигенин, както на привържениците на БСП не им е лесно да слушат как премиерът се ласкае от похвалите за количествата оръжия, пратени в Украйна, така и избирателите на ГЕРБ също ще трябва да преглътнат факта, че вицепремиерът държи на връзките с Китай и е на събитие, на което присъства и Путин. Това е знак, че България търси баланс в променящия се свят, което не означава отказ от европейската ни същност, пише още Вигенин.