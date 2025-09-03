"Той гледа на изток": "Да, България" искат оставката на Атанас Зафиров

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Да, България" искат оставката на Атанас Зафиров

Обявяваме протестна готовност заради завладяната държава, заявиха от формацията

Да България - Мирчев, Божанов
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

"Да, България" ще поискат оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай. Това стана ясно от отговор на Ивайло Мирчев на въпрос на БНТ.

БНТ: Ще искате ли оставката на Зафиров?

Ивайло Мирчев: Естествено. Той гледа на изток. Гледа към Москва и Пхенян. Тук е много важна ролята на премиера и той трябва сам да поиска оставката на вицепремиера.

Мирчев обяви готовност за протести заради завладяната държава:

"През август от ДБ свършихме работа. Основахме много местни организации в България и в чужбина. Изготвихме план за завладяната държава. Докарахме се дотам да ни представляват на среща с Путин в Китай".

ДБ разработва електронна система, с която да привлече гражданите да участват във взимането на решения в партията.

"Създаване на програмен борд - той ще участва във вземането на най-важните решения. Силна проевропейска кандидатура за президент. Заедно с гражданите и партиите да стигнем до тази кандидатура. На пето място: депутинизация на страната. Ние ще бъдем настоятелни като единствената сила, която не е променила позицията си".

Изграждаме все по-активни местни структури, допълни Божидар Божанов.

"Виждаме как Пеевски превзема държавата и през местната власт. Няма как европейска България да бъде управлявана от Борисов и от Пеевски. Ще проведем и разговори за съдебната реформа. Всички тези стъпки ще бъдат изпълнявани координирано. Ние внасяме нашия вот на недоверие заедно с МЕЧ и АПС. И очакваме Пеевски и Борисов да го подкрепят, но не с партиите от т.нар. руско влакче".

Дали правителството ще падне зависи само от Пеевски. Нашата работа е да внесем първия вот на недоверие с реални аргументи, каза още той.

#"Да, България" #атанас зафиров #оставка

