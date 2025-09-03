"Той гледа на изток": "Да, България" искат оставката на Атанас Зафиров

"Да, България" ще поискат оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай. Това стана ясно от отговор на Ивайло Мирчев на въпрос на БНТ.

БНТ: Ще искате ли оставката на Зафиров?

Ивайло Мирчев: Естествено. Той гледа на изток. Гледа към Москва и Пхенян. Тук е много важна ролята на премиера и той трябва сам да поиска оставката на вицепремиера.

Мирчев обяви готовност за протести заради завладяната държава:

"През август от ДБ свършихме работа. Основахме много местни организации в България и в чужбина. Изготвихме план за завладяната държава. Докарахме се дотам да ни представляват на среща с Путин в Китай".

ДБ разработва електронна система, с която да привлече гражданите да участват във взимането на решения в партията.

"Създаване на програмен борд - той ще участва във вземането на най-важните решения. Силна проевропейска кандидатура за президент. Заедно с гражданите и партиите да стигнем до тази кандидатура. На пето място: депутинизация на страната. Ние ще бъдем настоятелни като единствената сила, която не е променила позицията си".

Изграждаме все по-активни местни структури, допълни Божидар Божанов.

"Виждаме как Пеевски превзема държавата и през местната власт. Няма как европейска България да бъде управлявана от Борисов и от Пеевски. Ще проведем и разговори за съдебната реформа. Всички тези стъпки ще бъдат изпълнявани координирано. Ние внасяме нашия вот на недоверие заедно с МЕЧ и АПС. И очакваме Пеевски и Борисов да го подкрепят, но не с партиите от т.нар. руско влакче".

Дали правителството ще падне зависи само от Пеевски. Нашата работа е да внесем първия вот на недоверие с реални аргументи, каза още той.