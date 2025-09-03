Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем

Руският президент Владимир Путин каза, че е готов да се срещне с Володимир Зеленски, ако той отиде в Москва. От украинското правителство отхвърлиха предложението и го определиха като неприемливо.

Ако е необходимо, Русия е готова и да повиши нивото на своите преговарящи в разговорите с Украйна, добави Путин, без да даде подробности. Aмериканският президент Доналд Тръмп коментира, че очаква решението на Путин.

"Относно среща със Зеленски, не изключвам възможността за такава. Но има ли смисъл? Ще видим". Това каза на брифинг в края на визитата си в Китай руският президент Владимир Путин. И добави, че ако здравият разум надделее, може да се постигне приемлив начин да се прекрати конфликта в Украйна. Ако не, конфликтът ще трябва да се разреши с военни средства.

"Доналд ме попита дали е възможна среща със Зеленски и аз отговорих - "Да, възможно е, нека Зеленски да дойде в Москва и ще се срещнем". Струва ми се, че ако здравият разум възтържествува, е възможно да се договори приемлив вариант за прекратяване на конфликта. Нещо повече, наблюдаваме настроенията на настоящата американска администрация под ръководството на президента Тръмп. Виждаме не просто техните призиви, а искрено желание за намиране на решение. Струва ми се, че има определена светлина в края на тунела. Ще видим как ще се развие ситуацията. Ако не, ще постигнем всичките си цели с военни средства", коментира Владимир Путин.

Американският президент Доналд Тръмп от седмици заплашва Путин с нови санкции, ако не се съгласи на среща със Зеленски за слагане край на войната. Тази вечер той посрещна в Белия дом новия полски президент Карол Навроцки.

"Нямам послание към президента Путин. Той знае моята позиция и ще вземе решение в една или друга посока. В зависимост от решението, ще му се зарадваме или не, и ако не се зарадваме - ще видите какво ще се случи", каза Доналд Тръмп.

Тръмп каза, че е готов да изпрати още американски войници в Полша. Там в момента има почти 10 000 военнослужещи. Американският президент съобщи, че ще разговаря утре с украинския лидер Володимир Зеленски.

Според Киев дискусиите ще са за нови санкции срещу Русия. Разговорът трябва да се проведе след среща на лидерите на т. нaр "коалиция на желаещите" в Париж.