Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да...
Чете се за: 01:30 мин.
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското...
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Гаранциите за сигурност за Украйна са готови, заяви Еманюел Макрон

Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Европа е готова да даде гаранции за сигурност на Украйна, заяви тази вечер френският президент Еманюел Макрон, който посрещна украинския държавен глава Володимир Зеленски в Елисейския дворец.

Посещението е част от подготовката за утрешната среща на върха в Париж на страните от Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна във войната срещу Русия. Във форума ще участват и лидерите на институциите на ЕС Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща.

Други участници ще се присъединят чрез видеоконферентна връзка. Предвиден е телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, с който Зеленски планира да обсъди допълнителни санкции срещу Русия.

Коалицията на желаещите обединява около 30 страни, готови да подкрепят украинската армия и да разположат свои войници в страната след споразумение за прекратяване на огъня. В Париж вече пристигна и специалният американски пратеник Стив Уиткоф.

