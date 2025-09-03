Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини

Здравните профилактични карти за деца и ученици стават електронни. Училища и детски градини ще получават информацията дигитално. Така няма да се налага родители и деца да носят документи на хартия в училище.

Задължителните профилактични прегледи на деца се правят целогодишно.

"И въз основа на прегледа, който са минали - той може да бъде април, май, юни. Ние сме генерирали документ", каза д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар.

Родителите получават документа на хартия и го предават на здравните специалисти в училището или детската градина.

"Те го забравят вкъщи. Родителите забравят да им го предадат. И се бавим доста време в началото на учебната година със събирането на всички такива картони", обясни Ива Асенова, зам.-директор на 51 СУ "Елисавета Багряна".

От следващата седмица здравните специалисти в училища и детски гадини ще имат електронен достъп до профилактичните здравни карти на децата.

"Всички деца, които са минали здравно-профилактични прегледи след 12 януари 2025 година, няма да се налага да представят бележки . Тази информация ще бъде получена електронно от училищните медицински специалисти, респективно медицинските специалисти в детските градини", коментира Красимир Вълчев, министър на образованието. "Апелът ми към родителите е да не очакват, че електронизацията означава дистанционно издаване на документи. Посещението в кабинета на ОПЛ е задължително", каза доц. Силви Кирилов, министър на здравеопазването.

Повечето деца отиват на профилактичен преглед в началото на септември.

"Струпване ще има, защото българинът се сеща в последния момент, че му трябва документ. По отношене на нашата дейност няма да има никаква разлика. Ние така или иначе качваме всеки един документ в НЗИС", коментира д-р Деница Даскалова.

В училища и детски градини още не знаят през коя система ще имат достъп до здравните карти на децата. А в някои здравни кабинети още няма компютри.

"Надяваме се системата да не е изключително тежка и сложна, за да трябва суперкомпютър. Може би ще става по същия начин като с електроните бележки. Надявам се да стане скоро, за да може административната тежест на хартия да отпадне и за медицинските сестри", каза Ива Асенова.

Всяко училище и детска градина ще има достъп само до профилактичните карти на своите възпитаници.