Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да...
Чете се за: 01:30 мин.
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското...
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Катастрофа с жертви в Лисабон: Дерайлира популярен релсов въжен лифт

По света
Поне 15 души са загинали и десетки са били ранени

Поне 15 са загинали и десетки са били ранени при дерайлиране на популярния релсов транспорт с въжена тяга "Глория" в португалската столица Лисабон.

Превозното средство, известно и като фуникуляр, е подобно на трамвай и превозва хора нагоре и надолу по един от хълмовете в града. Кметът на Лисабон обяви, че трагедията е без прецедент.

Президентът Марселу Рибелу де Соуза изрази надежда, че властите скоро ще установят причините за инцидента. Линията е открита през 1885-та година и се управлява от общинска транспортна компания.

Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да се срещна с Володимир Зеленски Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да се срещна с Володимир Зеленски
Чете се за: 01:30 мин.
Мерц: Путин може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време Мерц: Путин може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време
Чете се за: 02:45 мин.
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР) Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:17 мин.
Нападение в Марсилия: Петима души са ранени, извършителят е застрелян от полицията Нападение в Марсилия: Петима души са ранени, извършителят е застрелян от полицията
Чете се за: 01:02 мин.
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за Германия" преди местните избори Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за Германия" преди местните избори
Чете се за: 01:00 мин.

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
