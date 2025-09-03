Катастрофа с жертви в Лисабон: Дерайлира популярен релсов въжен лифт

Поне 15 са загинали и десетки са били ранени при дерайлиране на популярния релсов транспорт с въжена тяга "Глория" в португалската столица Лисабон.

Превозното средство, известно и като фуникуляр, е подобно на трамвай и превозва хора нагоре и надолу по един от хълмовете в града. Кметът на Лисабон обяви, че трагедията е без прецедент.

Президентът Марселу Рибелу де Соуза изрази надежда, че властите скоро ще установят причините за инцидента. Линията е открита през 1885-та година и се управлява от общинска транспортна компания.