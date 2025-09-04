Израелските сили напредват в Газа, въпреки международните призиви за край на офанзивата

Въпреки международните призиви да прекратят офанзивата, израелските сили напредват в град Газа и сега са само на няколко километра от центъра му.

Десетки хиляди резервисти се явиха на служба в израелската армия за подпомагане на офанзивата.

Междувременно крайнодесният министър на финансите на Израел Бецалел Смотрич показа карта за анексиране на по-голямата част от окупирания Западен бряг. Смотрич е бивш лидер на заселниците там. Не е ясно дали планът му е подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, но предизвика остри критики в Близкия изток и най-вече в Обединените арабски емирства. Протести за освобождаване на останалите заложници на Хамас в Газа се състояха на няколко места в Йерусалим и близо до резиденцията на премиера Нетаняху.

Американският президент Доналд Тръмп призова Хамас да освободи незабавно всички останали 20 заложници.