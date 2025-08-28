БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Запази

Съвместен репортаж от Газа на Европейския съюз за радио и телевизия

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Да търсиш храна с риск за живота си, да си безсилен, докато наблюдаваш как детето ти се топи пред очите ти, да си готов да помогнеш на човека до себе си, дори и когато ти самият нямаш сили - това са само част от историите. Мястото е Газа.

* Кадрите във видеото са с травмиращо съдържание.

Историите са заснети през целия месец август предимно от палестински журналисти, които работят за обществените медии от Европейския съюз за радио и телевизия. А причината - чуждестранни журналисти не са допускани на територията на Ивицата Газа.

Мохамед Абу Шеада е на 26 години. 11 пъти се е местил от началото на войната. Сега живее с майка си и четирите си братя и сестри в Газа. Имали са магазини и шивачници - всичко е разрушено. Доходи няма, цялото семейство зависи от хуманитарните помощи. Два-три пъти седмично Мохамед тръгва на опасно пътуване. Върви с часове и рискува живота си само за торба брашно. Вече е бил раняван, премазван от множеството, приятели са загивали пред очите му - простреляни или прегазени от камиони.

Мохамед Абу Шеада: "Не е лесно да стигна до там, вървя със страх. 90% е шансът да не се върнеш жив."

Мохамед вярва, че контролираните от Израел и Съединените щати дистрибуционни центрове са твърде рисковани и твърде далеч. Опитва се да стигне до място, което хората от Газа наричат "Зиким", в северозападната част на Ивицата. Тук камионите вече не са под контрола на израелската армия.

Хаосът е пълен, но Мохамед успява да вземе чувал с брашно и първо се спира до пазара недалеч от дома му. Търгува брашното за зеленчуци - 3 кг брашно струва килограм и половина картофи.

Мохамед Абу Шеада: "Преди армията да забрани безопасните маршрути за помощи, ходех при Агенцията на ООН за палестинските бежанци. Получавахме съобщения по телефона да си вземем пакетите и се връщахме у дома - всичко беше лесно и човешко. Сега рискуваме живота си - искат да се бием помежду си за храна."

След рискованото пътуване е време за пържени картофи.

Така е изглеждала 9-годишната Марям, сега тялото ѝ е напълно обезсилено от недохранване. Марям е в болницата "Рантиси" в северната част на град Газа с майка си Мудала. 32-годишната жена има 4 деца, но е оставила трите с баща им, за да се грижи за дъщеря си.

Марям Дауас: "Последно ядох нормална храна преди два месеца, после храна нямаше. Спрях да се движа, прекалено съм болна."

Мудала Имад Дауас: "Какво да ви кажа - готова съм всеки момент да изгубя дъщеря си. Насила ѝ давам да пие със спринцовка. Къса ми се сърцето - знам, че не ѝ харесва, но трябва да я насилвам да пие."

Ахмед ал Батниджи е на 17. Преди войната е здраво момче, но от началото на конфликта се появява проблем с усвояването на витамини и глутенова непоносимост. Страда от тежко недохранване.

Ахмед Ахмед ал Батниджи: "Болката става все по-силна, краката ми са подути. Не мога да живея нормално като другите, не мога да излизам и да се движа, стоя у дома."

Историята на Ахмед е заснета от канадската телевизия Си Би Си, откъдето съобщават, че той е починал малко, след като е направен репортажът за него.

Тауфик е учител, издържа 7-членното си семейство с много по-ниска заплата от преди войната. Отива до пазара за храна.

Тауфик: "Доматите 80 ли струват?"

- "Не, 120."

- Тауфик: "Толкова скъпо!!!"

Дори продавачите на пазара не могат да си позволят храната, която продават:

"Много хора питат за цените, но накрая никой не купува. Продавам храна, но едва изхранвам децата си."

В клиниката на д-р Абу Абед червените маркери масово се появяват при измерване на деца, възрастни и болни.

д-р Абу Абед: "Пациентите, дори медицинските лица - всички в Газа страдат от различна степен на остро недохранване."

Сулейман ал-Дерби е 30-годишен доктор от Рафа. Работи в болница "Насер" в град Хан Юнис. Разказва, че бежанският лагер Ал Мауаси е пренаселен, повечето хора не могат да стигнат до болница и ги посещава сам. Днес сменя превръзката на момче - кракът му е пострадал, докато се бори да вземе хуманитарна помощ, после се отправя към болницата, където трябва да оперира.

Сулейман ал Дерби, доктор в болница Насер: "Разбира се, недохранването се отразява и на нас - изморени сме, усещаме болка и е много трудно, особено в операционната."

Група млади палестинци вземат нещата в свои ръце и започват проект Тамра в северната част на Газа. Садят зеленчуци и плодове, а после раздават семена и на семействата, за да могат сами да си произвеждат храна.

Лина ал Мадун, основател на Тамра: "Две неща ни мотивираха - спешната нужда от храна заради блокадата и втората причина е, че искаме да изпратим послание на света, защото да садиш растения, означава, че си свързан със земята. Искаме да кажем на света - ние няма да напуснем тази земя. Тя е наша, тук садим и тук ще останем."

**
Това е съвместен репортаж на обществени телевизии - членове на Европейския съюз за радио и телевизия. Репортажите са направени в Ивицата Газа през месец август от журналисти от CBC (Канада), RTBF (Белгия), EPTV (Алжир), NOS (Нидерландия), RTVE (Испания), RSI (Швейцария) и RTS (Швейцария).

#недохранване #глад в Газа #Ивицата Газа

Последвайте ни

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
5
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
6
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Близък изток

Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата"
Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата"
Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон
Чете се за: 00:47 мин.
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
Българска лекарка от мисия в Газа: Геноцидът в Газа продължава, всичко е разрушено Българска лекарка от мисия в Газа: Геноцидът в Газа продължава, всичко е разрушено
Чете се за: 03:02 мин.
OОН призова за справедливост след поредните израелски удари в Газа OОН призова за справедливост след поредните израелски удари в Газа
Чете се за: 00:52 мин.
Страни и организации остро осъдиха израелските удари по болница в Газа Страни и организации остро осъдиха израелските удари по болница в Газа
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Максимална глоба от 10 хил. лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
"Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ