ИЗВЕСТИЯ

Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след трагичния инцидент в Несебър

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Спасители съобщават, че водните атракции са били затворени след инцидента

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Намалява интересът към екстремните водни атракции. Десет дни след трагичния инцидент, при който загина 8-годишно дете по време на полет с парасейлинг, проверка на БНТ установи, че фирмата, предлагаща услугата на Южния плаж в Несебър, се е изнесла вчера. Мястото е заето от чадъри и шезлонги.

Спасители съобщават, че водните атракции са били затворени след инцидента. Повечето фирми за екстремен полет с парашут по Южното Черноморие отказаха коментар пред камерата ни за мерките за безопасност, а нов законопроект въвежда ясни правила и строг контрол върху този вид дейност.

По информация на "Морска администрация", 14 лодки по Южното Черноморие предлагат парасейлинг, като екипажът трябва да включва капитан и инструктор, преминал задължително специален курс. След трагедията с 8-годишното дете в Несебър интересът към парасейлинга спада заради опасенията на туристите.

"Галина, турист: Страхувам се, защото чувствам една несигурност навсякъде вече. И това, че няма институция, която да прави контрол върху тези атракциони. Човешкият живот чак толкова не ги трогва ли не знам. Имат ли деца тези хора, нямат ли.

Христо Клименов, турист: Всичко е най-вероятно до износване на въжетата. Иначе няма нищо страшно.

Владимир, турист: Според мен не са обезопасени толкова нещата. Не бих се качил изобщо. За мен това е страшно.

Радослав Николов, турист: Инцидентът, че е станал, станал е, но все пак тръпката си остава.

БНТ: Бихте ли се качили с детето си?

На този етап не. Мисля, че това е за по-възрастни хора".

Интересът към парасейлинга е спаднал драстично и в продължение на дни липсват клиенти.

"След инцидента някаква бомба падна все едно. Хората ги е страх. Не знам защо. При нас е много спокойно, безопасно, всичко е ново и е направено с цел безопасност, за да няма такива проблеми", каза Даниел Енчев, инструктор по джет.

Всеки клиент на атракциона подписва декларация, като за децата се подписват родителите, преди полет се преминава инструктаж. Коланите и карабините се сменят при най-малка амортизация.

"Всеки ден се проверяват преди започване на работния ден. Капитанът и неговият инструктор си проверяват лодката дали е технически здрава, коланите как са, карабините как са. "Морска администрация" ни проверява", коментира Даниел Енчев.

От "Морска администрация" в Бургас увериха, че имат достатъчно служители за контрол на парасейлинг атракциите, ако изготвеният законопроект бъде приет. За да се спазват новите правила за проверки на съоръженията обаче проверяващите вероятно ще се наложи да преминат допълнително обучение.

