Животни в лондонския зоопарк се качват на кантара

Лондонският зоопарк започна своя традиционен „ден за претегляне“, като гледачите подканват животните да застанат на кантара, за да се следи здравето и храненето им, преди данните да бъдат споделени със зоопаркове по целия свят.

В зоопарка се отглеждат над 10 000 животни от около 400 вида. Затова служителите започват работа много рано и приключват късно. Претеглянето на животните не се прави само в конкретния ден, който е по-скоро формална процедура – тогава данните се въвеждат в международна база, споделяна по целия свят.

В Лондонската зоологическа градина често животните само се представят на публиката, като например гигантската костенурка.

