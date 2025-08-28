Спортни новини 27.08.2025г.

Днес в София стартира "OTP Group Cadet World Championships 2025" — Световно първенство по джудо за кадети, което ще се проведе от 27 до 31 август в София Арена асикс. В надпреварата участват 551 атлети от 71 държави, а официалният жребий беше изтеглен днес в столицата. Шампионатът ще бъде излъчван по БНТ3.

Доскорошният български младежки национал Чунг Нгуен До (20 г.), родом от София, бе повикан в младежкия национален отбор на Виетнам (U23) за предстоящите квалификации за първенството на Азия. Той вече е преминал трансфер в клуб "Нин Бин" за около 500 000 €.

Челси проявяват интерес към Фермин Лопес.

Николас Джаксън преминава под наем в Байерн Мюнхен.

Лукас Вазкес преминава в Байерн Леверкузен като свободен агент.