БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците...
Чете се за: 03:42 мин.
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Запази

Техническата експертиза на коланите показва, че сбруята е била износена и компрометирана

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Апелативният съд в Бургас реши мерките и на тримата обвиняеми за трагедията в Несебър, при която 8-годишно дете падна от парасейлинг, да останат без промяна.

Те обжалваха на втора инстанция наложените им мерки за неотклонение.

В ареста остават соченият за отговорник на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев. Парична гаранция в размер от 5000 лв. освобождава засега капитана Христо Раев.

Готова е и техническата експертиза на коланите, които са държали детето. Тя показва, че сбруята е била износена и компрометирана, което е довело до скъсване по време на полета.

Адвокатите на обвиняемите казаха, че те не бива да носят наказателна отговорност, тъй като няма регламент за подобни атракциони, а никой от тримата няма отговорността да следи за състоянието на съоръжението.

Неформалният отговорник на водната база и морякът бяха задържани под стража миналата седмица. Днес за първи път говори капитанът на лодката, който е на свобода под парична гаранция. Той казва, че все още е в шок от инцидента.

"Това в момента е още такъв голям шок. Просто видях как пада детето и оттам нататък всичко беше… Направихме опит да спасим майката да не скочи и тя след него.

- Кой върза коланите на детето?

- В случая това е на моряка дейност. Не е моя. Аз нямам времето изобщо да ги видя. Аз работя в тази фирма вече може би 7 или 8 години. Досега проблеми с техниката никога не сме имали. Когато капитанът каже, че ни трябва чисто ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, с цел безопасност, трябва ни чисто нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден е на лодката. Ние даже може би около 2 - 3 седмици това лято не сме работили, защото аз съм преценил, че е опасно за клиентите. Това как се случи просто въобще не знам", каза Христо Раев, капитан на лодката.

Според техническата експертиза обаче именно негодните колани са причинили трагедията.

"Изключително много е компрометирано това седло, на което е качено 8-годишното детенце и е загинало по най-трагичния начин. Точно негодно. Турско производство, няма етикет. Сега колко е годишна, производствогодността я дават в рамките на пет години, но не може да се каже. Може би е въпрос на бъдещи експертизи колко време е експлоатирана и, както казах, предвид метеорологичните условия, солта, пясъка, UV защитата, също има значение", коментира Кремена Стефанова, прокурор.

Според защитата на обвиняемите те не трябва да носят отговорност за инцидента и се позоваха на липсата на точен регламент за парасейлинга. Най-сериозни са обвиненията за моряка Камен Тенев, за който се твърди, че е поставил коланите на детето.

"Всъщност е най-невинният, защото по силата на посочените нормативни актове той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана, но него не. Той може да носи отговорност за обикновена непредпазливост", каза Благой Потеров, адвокат на моряка Камен Тенев.

За сочения за отговорник на водната база Петко Стефанов адвокатът му заяви, че по договор той е касиер.

"Управител ли е на дружеството Петко Стефанов да попитам аз - не е управител. По силата на кое Петко Стефанов трябва да понесе цялата отговорност и кой казва, че това нещо трябва да бъде така", коментира адвокат Петър Димитров.

"Не е необходимо той да бъде назначен с някакъв специален договор и т.н. Достатъчно е, че е изпълнена тази дейност, която той изключително безотговорно е направил", обясни Кремена Стефанова.

Въпреки това от прокуратурата заявиха, че в хода на разследването могат да бъдат подведени под отговорност и други хора.

#инцидент с парашут #несебър #мярка

Последвайте ни

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
5
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
6
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Регионални

Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след трагичния инцидент в Несебър
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след трагичния инцидент в Несебър
Пожар гори на територията на парк "Рила" Пожар гори на територията на парк "Рила"
Чете се за: 00:25 мин.
Локализиран е пожарът край Якоруда Локализиран е пожарът край Якоруда
Чете се за: 00:22 мин.
Мъж е получавал заплахи за живота си, след като е въвлечен в телефонна измама Мъж е получавал заплахи за живота си, след като е въвлечен в телефонна измама
Чете се за: 02:50 мин.
Полицай пострада при осуетяване на полицейска проверка Полицай пострада при осуетяване на полицейска проверка
Чете се за: 01:12 мин.
Две обществени сгради проучват археолозите в Хераклея Синтика Две обществени сгради проучват археолозите в Хераклея Синтика
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ