Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър

Апелативният съд в Бургас реши мерките и на тримата обвиняеми за трагедията в Несебър, при която 8-годишно дете падна от парасейлинг, да останат без промяна.

Те обжалваха на втора инстанция наложените им мерки за неотклонение.

В ареста остават соченият за отговорник на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев. Парична гаранция в размер от 5000 лв. освобождава засега капитана Христо Раев.

Готова е и техническата експертиза на коланите, които са държали детето. Тя показва, че сбруята е била износена и компрометирана, което е довело до скъсване по време на полета.

Адвокатите на обвиняемите казаха, че те не бива да носят наказателна отговорност, тъй като няма регламент за подобни атракциони, а никой от тримата няма отговорността да следи за състоянието на съоръжението.

Неформалният отговорник на водната база и морякът бяха задържани под стража миналата седмица. Днес за първи път говори капитанът на лодката, който е на свобода под парична гаранция. Той казва, че все още е в шок от инцидента.

"Това в момента е още такъв голям шок. Просто видях как пада детето и оттам нататък всичко беше… Направихме опит да спасим майката да не скочи и тя след него. - Кой върза коланите на детето? - В случая това е на моряка дейност. Не е моя. Аз нямам времето изобщо да ги видя. Аз работя в тази фирма вече може би 7 или 8 години. Досега проблеми с техниката никога не сме имали. Когато капитанът каже, че ни трябва чисто ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, с цел безопасност, трябва ни чисто нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден е на лодката. Ние даже може би около 2 - 3 седмици това лято не сме работили, защото аз съм преценил, че е опасно за клиентите. Това как се случи просто въобще не знам", каза Христо Раев, капитан на лодката.

Според техническата експертиза обаче именно негодните колани са причинили трагедията.

"Изключително много е компрометирано това седло, на което е качено 8-годишното детенце и е загинало по най-трагичния начин. Точно негодно. Турско производство, няма етикет. Сега колко е годишна, производствогодността я дават в рамките на пет години, но не може да се каже. Може би е въпрос на бъдещи експертизи колко време е експлоатирана и, както казах, предвид метеорологичните условия, солта, пясъка, UV защитата, също има значение", коментира Кремена Стефанова, прокурор.

Според защитата на обвиняемите те не трябва да носят отговорност за инцидента и се позоваха на липсата на точен регламент за парасейлинга. Най-сериозни са обвиненията за моряка Камен Тенев, за който се твърди, че е поставил коланите на детето.

"Всъщност е най-невинният, защото по силата на посочените нормативни актове той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана, но него не. Той може да носи отговорност за обикновена непредпазливост", каза Благой Потеров, адвокат на моряка Камен Тенев.

За сочения за отговорник на водната база Петко Стефанов адвокатът му заяви, че по договор той е касиер.

"Управител ли е на дружеството Петко Стефанов да попитам аз - не е управител. По силата на кое Петко Стефанов трябва да понесе цялата отговорност и кой казва, че това нещо трябва да бъде така", коментира адвокат Петър Димитров. "Не е необходимо той да бъде назначен с някакъв специален договор и т.н. Достатъчно е, че е изпълнена тази дейност, която той изключително безотговорно е направил", обясни Кремена Стефанова.

Въпреки това от прокуратурата заявиха, че в хода на разследването могат да бъдат подведени под отговорност и други хора.