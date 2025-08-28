БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Деканът на факултета призова правоохранителните органи да потушат блокадата

Сблъсъци в Нови Сад: Студенти блокират Философския факултет
Слушай новината

Сблъсъци избухнаха пред Философския факултет на университета в сръбския град Нови Сад. Напрежението между демонстранти и полиция се покачи, след като деканът на факултета призова правоохранителните органи да потушат студентска блокада на фона на продължаващите антиправителствени протести.

Студентската блокада продължава месеци. Решението на университетския ръководител беше посрещнато с бурни протести. Студенти окупират университетски сгради в Сърбия от ноември 2024 година, след като бетонен навес на гарата в Нови Сад се срути и уби 16 души.

