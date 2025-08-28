БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Обмяната на левове в евро: Какво притеснява жителите на Добринище

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Продължава информационната кампания на "Български пощи"

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продължава информационната кампания на "Български пощи" за обмяната на левове в евро.

Представители на пощите днес се срещнаха с жителите на Добринище.

Какво притеснява хората в малките населени места преди смяната на левовете с евро?

Какви въпроси зададоха хората - докога ще могат да обменят левовете в евро, какви документи трябва да представят, когато и да обменят пари, трябва ли да пускат заявка и за каква сума трябва да бъде пускана заявка, за да бъде осъществена обмена, кога ще получат първите пенсии в евро.

Това са само малка част от въпросите, които хората зададоха.

Хората се притесняват и от дезинформацията по въпроса - колко дълъг е гратисният период, в който ще може да се плаща и в левове, и в евро.

Коментираха, че имат къщи за гости. И трябва да са наясно докога ще могат да приемат левове от гостите си в тези къщи за гости. Изразиха притеснение от това да не станат обект на машинации или измами.

Такова нещо не може да се случи в клоновете на "Български пощи", увери заместник изпълнителният директор на "Български пощи" Станимир Белинов.

Той каза, че във всички клонови ще бъде подсигурена и допълнителна охрана с оглед на това, че в началото на годината се очаква именно в клоновете на "Български пощи" да бъдат обменени големи суми пари.

"За процеса на обмяната курсът е фиксиран от държавата. Съобразно курса, който е на БНБ. Съответно всички софтуери, с които ние ще работим, за да обезпечим процеса, са в процесна подготовка. И там ще бъде заложено автоматично при изчисляване, превалутирането от лева по фиксирания курс. Така че няма да има човешка на меса в изчисляването с елка. Всичко ще става автоматично", заяви Станимир Белинов.

Вижте в прякото включване на Станислава Христова.

#обмяна #левове #"Български пощи" #Добринище #кампания #евро

