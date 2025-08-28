Окончателно - обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на майката на бившата си приятелка. Тежкото престъпление стана преди две седмици в Първомай, когато полицейската съпруга загина от кръвозагуба след атака с нож.

Днес в съда бяха представени допълни данни от телефона на обвиняемия, които доказват неговото придвижване от Варна до Първомай и после до София, където се е укрил в нощта на убийството. Според прокурора Цветанов е имал и мотив - тежката раздяла с приятелката му.

Обвинението изтъкна и отправени към нея заплахи, както и свидетелски показания за неговото придвижване по магистрала Тракия в нощта на убийството.

Защитата заяви, че при задържането е имало сериозни процесуални пропуски, Ивелин е бил подложен на натиск и заплахи от страна на полицията и до него дълго време не е бил допускан адвокат. Бащата на обвиняемия днес се присъедини като негов защитник и разказа, че синът му страда от тежки паник атаки след раздялата си с дъщерята на убитата жена. Подсъдимият поиска по-лека мярка на задържане, защото в ареста условията били непоносимо тежки.