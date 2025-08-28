БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 01:40 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Окончателно - обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на майката на бившата си приятелка. Тежкото престъпление стана преди две седмици в Първомай, когато полицейската съпруга загина от кръвозагуба след атака с нож.

Днес в съда бяха представени допълни данни от телефона на обвиняемия, които доказват неговото придвижване от Варна до Първомай и после до София, където се е укрил в нощта на убийството. Според прокурора Цветанов е имал и мотив - тежката раздяла с приятелката му.

Обвинението изтъкна и отправени към нея заплахи, както и свидетелски показания за неговото придвижване по магистрала Тракия в нощта на убийството.

Защитата заяви, че при задържането е имало сериозни процесуални пропуски, Ивелин е бил подложен на натиск и заплахи от страна на полицията и до него дълго време не е бил допускан адвокат. Бащата на обвиняемия днес се присъедини като негов защитник и разказа, че синът му страда от тежки паник атаки след раздялата си с дъщерята на убитата жена. Подсъдимият поиска по-лека мярка на задържане, защото в ареста условията били непоносимо тежки.

Севдалин Цветанов - баща на обвиняемия и негов адвокат: "Посъветван е от една психоложка, че той може да си върне любовта. Да, ходеше да поднася цветя, които бяха отхвърлени, но аз не съм присъствал. Това са неща, които съм чул само. Тежко му се отрази раздялата, но вие знаете любовта е сляпа, там нещата са сложни и са индивидуални, всеки изживява. Не всеки, но много хора изживяват любов и знаят какво означава една раздяла. Аз не мога да повярвам, че той може да направи нещо такова особено като родител".

Николай Божилов - прокурор: "Прокуратурата твърди, че първоначалната мярка взета спрямо обвиняемия е законосъобразна и обоснована и като такава следва да бъде потвърдена и от апелативния съд".

#първомай #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
3
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
5
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Сигурност и правосъдие

"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кой е "кралят на цигарите" Паскал? Кой е "кралят на цигарите" Паскал?
Чете се за: 01:55 мин.
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана! 3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти "Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ