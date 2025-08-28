Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата"

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун ще присъства на военен парад в Пекин следващата седмица, съобщи китайското външно министерство.



Пекин, който е един от най-близките съюзници на Пхенян, похвали своя съсед за десетилетната дружба и заяви, че двете страни ще продължат да си сътрудничат за регионалния мир и стабилност.

Парадът, наречен "Денят на победата", ще отбележи 80-та годишнина от от капитулацията на Япония и края на Втората световна война в Азия.

Руският президент Владимир Путин също ще бъде сред 26-мата държавни ръководители, които се очаква да пристигнат за събитието.