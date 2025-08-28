БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свидетелски разказ за почерпения шофьор, който "буквално дрифтеше" и се заби в жилищен блок

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пробата за алкохол от дрегера е посочила 1,44 промила

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, а след това се заби в жилищен блок в столичния квартал "Дружба" в късните часове на 26 август. Според заместник-кмета на район Искър Борис Цветков, който е станал свидетел на случая, пробата за алкохол на шофьора от дрегера е 1,44 промила.

Ивет, която е свидетел на случилото се разказа в "Денят започва", че е видяла как автомобил се движи срещу нея с изключително висока скорост и буквално "дрифтеше".

"Влизаше с неговата задница от едната лента в другата лента и секунди преди да се удари в мен удари десен завой. Отнесе колчетата. Започна да минава през тротоара и продължи напред към дворчето на жилищния блок".

Ивет допълни, че по нищо не е личало, че човекът е с 1,44 промила. Просто "вдигна ръце и каза "добре съм".

Жители на квартала са й разказали, че нееднократно са подавали жалби към общината за поставяне на легнали полицаи, тъй като много често се случва да има катастрофи на улица "Обиколна".

"Забилият се в жилищна сграда е задържан и е образувано досъдебно производство. Автомобилът и книжката му са отнети. Той е правоспособен водач от май месец миналата година. До момента има един за червен сигнал и два фиша за маловажни нарушения", допълни гл. инспектор Даниел Танев.

В района се случват произшествия, потвърди гл. инспектор Даниел Танев, но те са в "рамките на нормалното". Тепърва ще бъдат взети мерки, заяви той.

От началото на годината са установени 793 водачи, които са управлявали под влиянието на алкохол. 408 са наказани за управление след употреба на наркотични вещества.

