ИЗВЕСТИЯ

Горещо време с 33° в четвъртък

У нас
С какво време ще посрещнем новата седмица?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 16°, в София около 10°, а максималните между 28° и 33°, в София около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд по южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 15° и 20°, а максималните между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра около 16°.

В петък и през по-голямата част от деня в събота ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен.

Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 31° и 36°. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя ще премине студен атмосферен фронт.

Краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя на много места из цялата страна.

Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

В понеделник ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове не са изключени изолирани краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне, а температурите ще се повишат и максималните ще са между 28° и 30°.

