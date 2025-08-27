Пожар пламна в благоевградското село Селище (СНИМКИ И ВИДЕО)

Пожарът е локализиран
Пожар пламна в благоевградското село Селище.
Запалили са се сухи треви в махала "Белашовска".
В близост има няколко къщи, хората са изведени и опасност за тях няма.
В гасенето участват два екипa на пожарната служба в Благоевград, както и доброволци от селото.
Огънят е обхванал гориста, труднодостъпна местност, което затруднява работата на екипите.
Пожарът е локализиран. Засегнати са само стари и необитаеми постройки.
На място остават дежурни екипи, които следят обстановката.
Причината за възникването на пожара се изяснява, но вероятно става въпрос за човешка небрежност.