Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със...
Чете се за: 02:52 мин.
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и...
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 03:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

Пожар пламна в благоевградското село Селище (СНИМКИ И ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пожарът е локализиран

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Пожар пламна в благоевградското село Селище.

Запалили са се сухи треви в махала "Белашовска".

В близост има няколко къщи, хората са изведени и опасност за тях няма.

В гасенето участват два екипa на пожарната служба в Благоевград, както и доброволци от селото.

Огънят е обхванал гориста, труднодостъпна местност, което затруднява работата на екипите.

Пожарът е локализиран. Засегнати са само стари и необитаеми постройки.

На място остават дежурни екипи, които следят обстановката.

Причината за възникването на пожара се изяснява, но вероятно става въпрос за човешка небрежност.

#село Селище #Благоевградско #пожар

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
В 3 ферми в Раковски е открит птичи грип
Пожар в хасковската болница: Eвакуираха пациенти (СНИМКИ) Пожар в хасковската болница: Eвакуираха пациенти (СНИМКИ)
Чете се за: 01:10 мин.
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
