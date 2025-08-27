Пожар пламна в благоевградското село Селище (СНИМКИ И ВИДЕО)

Пожар пламна в благоевградското село Селище.

Запалили са се сухи треви в махала "Белашовска".

В близост има няколко къщи, хората са изведени и опасност за тях няма.

В гасенето участват два екипa на пожарната служба в Благоевград, както и доброволци от селото.

Огънят е обхванал гориста, труднодостъпна местност, което затруднява работата на екипите.

Пожарът е локализиран. Засегнати са само стари и необитаеми постройки.

На място остават дежурни екипи, които следят обстановката.

Причината за възникването на пожара се изяснява, но вероятно става въпрос за човешка небрежност.