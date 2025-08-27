БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започна кинофестивалът във Венеция - 21 филми се състезават за "Златния лъв"

Емилия Запартова
По червения килим преминават звезди като Джордж Клуни, Адам Сандлър, Лора Дърн, Джулия Робъртс, Кейт Бланшет

Джордж Клуни
Тази вечер се откри 82-рото издание на престижния кинофестивал във Венеция.

Първата вечер е посветена на най-новия филм на италианския режисьор Паоло Сорентино.

Холивудски легенди, европейски режисьори и азиатски майстори на киното събира най-старият кинофорум в света.

По червения килим преминават звезди като Джордж Клуни, Адам Сандлър, Лора Дърн, Джулия Робъртс, Кейт Бланшет.

Двама актьори и петима режисьори са членове на журито, начело с американския режисьор Александър Пейн.

Също както на фестивала в Кан през май стотици артисти подписаха отворено писмо да се осъди войната в Газа.

Близкоизточният конфликт дава своя отпечатък на Лидо – в официалната надпревара е и филм за убито в анклава 5-годишно палестинско момиче след израелски обстрел. Филмът е по действителен случай.



