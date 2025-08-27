Започна кинофестивалът във Венеция - 21 филми се състезават за "Златния лъв"

Тази вечер се откри 82-рото издание на престижния кинофестивал във Венеция.

Първата вечер е посветена на най-новия филм на италианския режисьор Паоло Сорентино.



Холивудски легенди, европейски режисьори и азиатски майстори на киното събира най-старият кинофорум в света.

По червения килим преминават звезди като Джордж Клуни, Адам Сандлър, Лора Дърн, Джулия Робъртс, Кейт Бланшет.

Двама актьори и петима режисьори са членове на журито, начело с американския режисьор Александър Пейн.

Също както на фестивала в Кан през май стотици артисти подписаха отворено писмо да се осъди войната в Газа.

Близкоизточният конфликт дава своя отпечатък на Лидо – в официалната надпревара е и филм за убито в анклава 5-годишно палестинско момиче след израелски обстрел. Филмът е по действителен случай.





