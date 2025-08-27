Започват кампания за по-малко шум в обществения транспорт в Лондон

Властите в Лондон започват кампания за намаляване на шума в обществения транспорт, предизвикан от разговори или музика по високоговорителите на мобилните телефони. Допитване показва, че повечето пътници в автобусите и метрото смятат подобно поведение за "неудобство". Някои дори намират допълнителния шум за много стресиращ.

70 процента от 1000 запитани пътници смятат музиката, филмите и разговорите по високоговорител на мобилен телефон за неудобство. Репортер на Би Би Си разпитва във влак хората, които използват високоговорител какво мислят за това поведение. Реакциите са различни.

Да, нямам слушалки или нещо такова. Пейдж е на телефона. Пейдж, кажи здравей! Когато ни се налага да говорим, говорим. Нямам нищо против. Шумно е като в нидерландските влакове. Ето защо си имам слушалки и не ми е толкова шумно.

Много хора обаче подкрепят целта на кампанията. Шумът е особено дразнещ за хора с повишена чувствителност като в случаите на аутизъм, например.

Мерките срещу специфичния шум започват тази седмица по една линия на метрото, а за останалите от есента. Тогава ще се появят плакати, призоваващи пътниците да използват слушалки или комплекти за свободни ръце с устройството си. Ще има и подобни постове в Инстаграм.



Повечето хора се съобразяват на този етап със съществуващите закони срещу шума, но ако някой откаже, могат да се предприемат допълнителни действия като например принудително слизане от влака или дори съдебно преследване.

Пътниците ще бъдат помолени също да вдигнат поглед от екраните си, в случай че някой друг се нуждае повече от мястото им.