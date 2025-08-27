БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски София Запад с тежка загуба у дома

Чете се за: 01:32 мин.
Български футбол
Това са реалностите, каза треньорът на "сините".

Свилен Иванов
Левски София Запад започна участието си в квалификациите на Шампионската лига по футзал с тежка загуба. Първият съперник на сините бе германският първенец Вайлимдорф. Срещата, която беше излъчена пряко в ефира на БНТ 3, завърши с успех за германците със 7:1.

„Тежка загуба като резултат. Във футзала се случва да загуби с разлика от един съперник, в следващия мач може да го победиш. Теренът е малък, има много динамика и това прави формата по-различен“, коментира пред БНТ треньорът на „сините“ Свилен Иванов.

„Това е реалността. Играем срещу професионален отбор, в който всичко се случва професионално – бюджет, селекция. Разполагат с опитни играчи. Много неща наклониха везни да загубим този мач с подобен резултат. Това са реалностите в момента“, добави наставникът на „сините“.

Той сподели и формулата за излизане от толкова тежка загуба.

„Утре ни предстои следващият мач. Излизаме срещу аутсайдера в групата, където победата ни е задължителна. Всичко си зависи от нас“, добави треньорът.

И трите двубоя на Левски в турнира ще бъдат излъчени по БНТ 3 от 19:00 часа.

Подробности вижте във видеото!

