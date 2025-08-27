Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции

Увеличава се капитала на ББР С 4 милиарда лева. Tова реши Министерски съвет на редовното си заседание.

Целта е с дългосрочна възможност на банката да осигури инвестиции в различни сектори.

Теменужка Петкова - министър на финансите: Това е операция, която е свързана с финансиране на бюджетното салдо и не оказва влияние върху дефицита. Целта на увеличаването на капитала на ББР е за дългосрочна възможност за инвестиции, това което очакване от страна на инвестиции от ББР е от важни сектори - рехабилитация за изграждане на ВИК, зелена енергия, сектор отбрана и сигурност.