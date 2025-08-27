БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа

У нас
Образувано е досъдебно производство

В СДВР беше образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност.

Днес в 13.50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в гр. София.

Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор "Общинска полиция", които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари.

Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Предстои доклад на материалите в прокуратурата.

#заради поставена скоба #бой в центъра на София #ЦГМ

