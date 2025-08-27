БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цветелин Мартинов загуби битката за бронза на световното по джудо за кадети в София

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Българинът не успя да се справи със съпротивата на Анар Гулиев (Азербайджан).

Цветелин Мартинов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Цветелин Мартинов загуби двубоя за бронзовите медали в първия ден на световното първенство по джудо до 18 години в София. В категория до 50 килограма българинът отстъпи пред Анар Гулиев (Азербайджан).

„Чувствах се добре, но не съм доволен от резултата. Петото място не е малко, не знам какво ми липсва. Не знам защо така се получи. Публиката ме нахъса, но аз, според мен, не се представих добре. Трябва да си видя грешките и така“, коментира Мартинов пред БНТ.

Днес още един българин ще се бори за бронзов медал. При 55 килограмовите Иво Галенков ще срещне руснака Алексей Топтигин.

Гледайте световното първенство по джудо за кадети на живо от "Асикс Арена" от 27 до 31 август!

Преките предавания по БНТ 3 започват в 16:30 ч.!

#Цветелин Мартинов #Световно първенство по джудо за кадети в България 2025 г.

