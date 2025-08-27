Цветелин Мартинов загуби битката за бронза на световното по джудо за кадети в София

Цветелин Мартинов загуби двубоя за бронзовите медали в първия ден на световното първенство по джудо до 18 години в София. В категория до 50 килограма българинът отстъпи пред Анар Гулиев (Азербайджан).

„Чувствах се добре, но не съм доволен от резултата. Петото място не е малко, не знам какво ми липсва. Не знам защо така се получи. Публиката ме нахъса, но аз, според мен, не се представих добре. Трябва да си видя грешките и така“, коментира Мартинов пред БНТ.

Днес още един българин ще се бори за бронзов медал. При 55 килограмовите Иво Галенков ще срещне руснака Алексей Топтигин.

