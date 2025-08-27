БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цветелин Мартинов и Иво Галенков ще се борят за бронзови медали на световния шампионат по джудо за кадети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Гледайте битките за отличията пряко по БНТ 3 от 16:30 часа.

Иво Галенков
Снимка: БТА
Слушай новината

Цветелин Мартинов и Иво Галенков ще се борят за бронзовите медали в първия ден на световното първенство по джудо до 18 години в София.

Мартинов стартира с успех в категория до 50 килограма срещу азера Рза Халили с "ипон" след дисквалификация на съперника в 58-ата секунда на продължението, а след това се справи с "вадзари" също след продължение срещу испанеца Алехандро Кутияс. На четвъртфиналите той победи с "ипон" след само 21 секунди унгареца Милан Сабо, но на полуфиналите загуби от бразилеца Артур Мело с "вадзари".

Така в спора за бронза по-късно днес Мартинов ще се изправи срещу Анар Гулиев (Азербайджан).

Другият българин в категорията Николай Данаилов отпадна в първия кръг след поражение от Самюъл Абделмалак (САЩ) с "ипон" още в 50-ата секунда на двубоя.

Галенков пък започна с "ипон" за 78 секунди срещу Али Алрамзи (Кувейт) при 55-килограмовите, а след това се справи и с тайванеца Цан-Ан Чиан с 2:1 "юко". На четвъртфиналите той надделя над румънеца Алин Сорич с "ипон" в 3:03 минута на срещата, но на полуфиналите претърпя поражение също с "ипон" за 87 секунди от Хушнудбек Бурхонов (Узбекистан).

Така в спора за бронза Галенков ще срещне по-късно днес руснака Алексей Топтигин.

Другият национал в категорията Емо Христов загуби първия си мач от Джелил Уяр (Нидерландия) след трето порудпержение "шидо" в 6:08 минута на продължението.

В състезанията при девойките днес българките претърпяха поражения още в откриващите си срещи в категория до 44 килограма. Ивон Тодорова падна от Ювал Габа (Израел) след трето "шидо" и автоматичен "ипон" 3 секунди преди края на редовното време. Ема Василева пък беше елиминирана с "вадзари" от сръбкинята Катарина Горанович.

#Световно първенство по джудо за кадети в България 2025 г. #Иво Галенков

