Министър Пешев награди призьорите от последните пет големи първенства по таекуондо

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди българските таекуондисти с призови места от световното първенство за мъже и жени, световното първенство за младежи до 21 г., европейското първенство за деца и кадети, европейското първенство за юноши и мъже и жени и европейската Младежка олимпиада. Почетни плакети от министъра получиха и техните треньори.
„Вашите силни постижения са резултат от много труд, постоянство и желание за победи”, каза Иван Пешев.
“Адмирирам усилията на вашите треньори и безрезервната подкрепа и отдаденост на Българката федерация по таекуондо. Пожелавам да сме част от амбициозния олимпийски календар на Българската федерация по таекуондо. Сигурен съм, че с подкрепата на Министерството на младежта и спорта ще имате още повече успехи”, допълни Пешев.
Председателят на федерацията Слави Бинев изрази своята признателност към министерството и благодари за подкрепата, която дава възможност за развитие на един от най-успешните бойни спортове у нас във всички възрастови групи.
Българските призьори в отделните първенства по таекуондо:
Световно първенство за мъже и жени в Китай
- Християн Георгиев – пето място;
Световно първенство за младежи до 21 г. в Кения
- Станислав Митков – сребърен медал;
- Християн Георгиев – бронзов медал;
- Ерика Карабелева – пето място;
Европейско първенство, олимпийски категории в Швейцария
- Александър Джорджев - бронзов меда;
- Християн Георгиев – пето място;
Европейско първенство за юноши и девойки в Швейцария
- Станислав Митков - златен медал;
- Дея Пеева - бронзов медал;
- Ерика Карабелева - 5-то място;
- Станислава Костандинова - 5-то място;
Европейски младежки олимпийски игри в Северна Македония
- Ерика Карабелева - златен медал;
- Станислав Митков - бронзов медал;
Европейското първенство за кадети в Гърция
Кадети:
- Ивайло Петров - бронзов медал;
- Виктор Вангелов - бронзов медал;
- Денис Бедри - бронзов медал;
- Никол Петрова - бронзов медал;
Деца:
- Стела Христова - златен медал;
- Мария Стоянова - сребърен медал;
- Йоан Койнарски - сребърен медал;
- Азра Хализ - бронзов медал;
- Елена Костадинова - бронзов медал;