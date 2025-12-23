Министър Пешев награди призьорите от последните пет големи първенства по таекуондо

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди българските таекуондисти с призови места от световното първенство за мъже и жени, световното първенство за младежи до 21 г., европейското първенство за деца и кадети, европейското първенство за юноши и мъже и жени и европейската Младежка олимпиада. Почетни плакети от министъра получиха и техните треньори.

„Вашите силни постижения са резултат от много труд, постоянство и желание за победи”, каза Иван Пешев.



“Адмирирам усилията на вашите треньори и безрезервната подкрепа и отдаденост на Българката федерация по таекуондо. Пожелавам да сме част от амбициозния олимпийски календар на Българската федерация по таекуондо. Сигурен съм, че с подкрепата на Министерството на младежта и спорта ще имате още повече успехи”, допълни Пешев.

Председателят на федерацията Слави Бинев изрази своята признателност към министерството и благодари за подкрепата, която дава възможност за развитие на един от най-успешните бойни спортове у нас във всички възрастови групи.

Българските призьори в отделните първенства по таекуондо:

Световно първенство за мъже и жени в Китай

- Християн Георгиев – пето място;

Световно първенство за младежи до 21 г. в Кения

- Станислав Митков – сребърен медал;

- Християн Георгиев – бронзов медал;

- Ерика Карабелева – пето място;

Европейско първенство, олимпийски категории в Швейцария

- Александър Джорджев - бронзов меда;

- Християн Георгиев – пето място;

Европейско първенство за юноши и девойки в Швейцария

- Станислав Митков - златен медал;

- Дея Пеева - бронзов медал;

- Ерика Карабелева - 5-то място;

- Станислава Костандинова - 5-то място;

Европейски младежки олимпийски игри в Северна Македония

- Ерика Карабелева - златен медал;

- Станислав Митков - бронзов медал;

Европейското първенство за кадети в Гърция

Кадети:

- Ивайло Петров - бронзов медал;

- Виктор Вангелов - бронзов медал;

- Денис Бедри - бронзов медал;

- Никол Петрова - бронзов медал;

Деца:

- Стела Христова - златен медал;

- Мария Стоянова - сребърен медал;

- Йоан Койнарски - сребърен медал;

- Азра Хализ - бронзов медал;

- Елена Костадинова - бронзов медал;