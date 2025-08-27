Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал

Никола Николов - Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина", научи "По света и у нас". Това става точно година, след като България поиска екстрадицията му от Сърбия и съдът и властите в Белград одобриха искането ни.

След преглед в столична болница, Паскал е конвоиран до ареста на Националното следствие, тъй като за него е издадено прокурорско постановление за задържане до 72 часа.

Предстои Софийската градска прокуратура да прецени дали да внесе искане в съда за постоянен арест.

снимка:БТА

Според източници на "По света и у нас" в присъствието на адвокат на Николов е предявено обвинението му за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция.

В нея се твърди, че участват още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти.

От МВР също не дават информация за екстрадицията.