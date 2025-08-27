БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Затопляне и слънчево време днес

Времето
Снимка: илюстративна
Времето днес остава слънчево, с повече облаци в северозападните райони от страната. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите ще са с още градус по-високи от вчера - между 27° и 32°, в София - около 28°, по морето - от 24° до 27-28°.

През нощта ще е безоблачно. Вятърът ще е слаб с посока от изток-югоизток, след полунощ в много райони ще стихне.

В Дунавската равнина и в Източна България след обяд ще се усили до умерен.

Дневните температури ще се увеличат с градус - ще са от 28° до 33°, в София – около 29°. По морето - от 26° до 29°. И там ще преобладава слънчево време, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд над южното крайбрежие.

Ще духа умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще остане умерено - 2-3 бала.

Благоприятните условия в планините също ще са налични и утре. Като започнем със слънчевото време, слаб вятър - предимно източен, по високите части - северозападен.

Максималните температури в курортите ще са от 17° на Алеко до 26° в Банско.

В петък и в събота ще остане слънчево. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°. Нов атмосферен фронт ще премине през страната вечерта в събота и през нощта срещу неделя.

Първоначално ще превали и ще прегърми в Западна България, а през деня в неделя - на много места из цялата страна, по-внушително в Централна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и ще започне захлаждане, по-осезаемо в Централна и Северна България, където температурите ще паднат под 30°.

