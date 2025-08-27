БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите усилия за мир остават без успех

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази

Доналд Тръмп се опитва през последната седмица да организира среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин, но засега без успех

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Руски войски са навлезли в ключовия регион Днипропетровск, съобщиха от украинската армия съобщи пред Би Би Си, но с уточнение, че офанзивата засега е спряна. Това е първото настъпление от тези мащаби в областта от началото на войната, а Русия твърдеше, че нейни сили са в района още през юли.

Според Украинската карта на конфликта "Дийп Стейт Мап" руските войски контролират две села в региона. От Киев отричат това. Всяко руско настъпление към Днипропетровск би било удар за украинския морал, тъй като дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на войната изглеждат неуспешни, въпреки срещата на американския Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:"Ще бъде икономическа война и тя ще бъде лоша за Русия. Аз не искам това. Знаете ли, Зеленски не е точно невинен. Двама са нужни за танго. Хиляди млади хора умират всяка седмица. Ако мога да ги спася чрез санкции за Русия или Украйна, или за когото и да е, ще го направя."

Доналд Тръмп се опитва през последната седмица да организира среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин, но засега без успех. Руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че никакви разговори не са планирани. От украинска страна заявиха готовност за среща на ниво президенти, но призоваха в основата да стоят гаранции за сигурност. От Москва отвърнаха, че няма смисъл в каквито и да е гаранции без участието на Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Тази седмица ще има разговори с Турция, със страните от Залива и от Европа, които могат да бъдат домакини на среща с руснаците. От наша страна има пълна готовност за прекратяване на войната."

Източници на "Файненшъл Таймс" съобщават, че Съединените щати са готови да участват с разузнавателна информация в гарантирането на сигурността на Украйна, което е съществена промяна в позицията на Вашингтон в преговорите за търсене на мир.

В хода на нощта руската отбрана съобщи, че е унищожила 26 украински дрона над руска територия. Един от тях се е взривил над жилищна сграда в град Ростов. Евакуирани са 15 души, няма пострадали.

#Доналд Тръмп #войната в Украйна #Володомир Зеленски

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
3
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
4
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
5
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Европа

Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна
Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
Тръмп отново отправи предупреждение към Русия Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Чете се за: 01:02 мин.
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Чете се за: 01:02 мин.
Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама
Чете се за: 04:32 мин.
Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура, е с опасност за...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ