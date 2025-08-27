Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите усилия за мир остават без успех

Руски войски са навлезли в ключовия регион Днипропетровск, съобщиха от украинската армия съобщи пред Би Би Си, но с уточнение, че офанзивата засега е спряна. Това е първото настъпление от тези мащаби в областта от началото на войната, а Русия твърдеше, че нейни сили са в района още през юли.

Според Украинската карта на конфликта "Дийп Стейт Мап" руските войски контролират две села в региона. От Киев отричат това. Всяко руско настъпление към Днипропетровск би било удар за украинския морал, тъй като дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на войната изглеждат неуспешни, въпреки срещата на американския Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:"Ще бъде икономическа война и тя ще бъде лоша за Русия. Аз не искам това. Знаете ли, Зеленски не е точно невинен. Двама са нужни за танго. Хиляди млади хора умират всяка седмица. Ако мога да ги спася чрез санкции за Русия или Украйна, или за когото и да е, ще го направя."

Доналд Тръмп се опитва през последната седмица да организира среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин, но засега без успех. Руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че никакви разговори не са планирани. От украинска страна заявиха готовност за среща на ниво президенти, но призоваха в основата да стоят гаранции за сигурност. От Москва отвърнаха, че няма смисъл в каквито и да е гаранции без участието на Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Тази седмица ще има разговори с Турция, със страните от Залива и от Европа, които могат да бъдат домакини на среща с руснаците. От наша страна има пълна готовност за прекратяване на войната."

Източници на "Файненшъл Таймс" съобщават, че Съединените щати са готови да участват с разузнавателна информация в гарантирането на сигурността на Украйна, което е съществена промяна в позицията на Вашингтон в преговорите за търсене на мир.

В хода на нощта руската отбрана съобщи, че е унищожила 26 украински дрона над руска територия. Един от тях се е взривил над жилищна сграда в град Ростов. Евакуирани са 15 души, няма пострадали.