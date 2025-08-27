БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Милков: Хората, които са извършили военни престъпления, трябва да понесат своята отговорност

Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Какво е посланието, което Израел отправя към журналистите, с това, че ги убива, както убива хуманитарни работници и лекари, и беззащитни хора? Въпросът може да бъде реторичен. Това каза в “Денят започва” журналистът от “24 часа” Георги Милков.

Той изказа възхищението си към д-р Милена Ангелова-Чи, която лекува на място в Газа.

"Рискът е невероятен. Само да припомним, че българинът Марин Маринов беше целенасочено убит, за което България като държава получи много брутална лъжа от държавния елит на Израел. Много срамно групата пропагандатори заяви за смъртта на Марин Маринов, че той е обезвреждал мини на Хамас и това го е убило. Официалният израелски отговор беше: "Ние не сме имали танк там". Разследването после показа танков снаряд. Всичко това беше ясно от самото начало", каза Милков.

Милков обясни, че има пропаганда на Хамас, която е терористична група и всичко случило се на 7 октомври преди две години не се отрича от никого.

"Тогава Израел беше подкрепен от целия свят, но след близо 2 години, след близо 20 000 убити деца, след геноцидни практики и военни престъпления - това трябва да се разследва и хората, които са извършили военни престъпления, трябва да понесат своята отговорност".

Той заяви, че би било много хубаво, ако терористична организация като Хамас бъде унищожена.

#Газа #Хамас #Георги Милков #Израел

