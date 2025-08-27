БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Той е обвиняем за контрабанда, пране на пари и корупция по аферата "Митници"

паскал екстрадиран сърбия
Никола Николов - Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре, научи "По света и у нас". В момента Съдебна охрана и сръбските им колеги уточняват детайлите по предаването.

Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия

Сърбия ще предаде Паскал на граничния пункт Градина - Калотина. След това Николов ще бъде конвоиран за медицински преглед в МВР болница и отведен в ареста на Националното следствие. Прокуратурата ще поиска от Софийския градски съд постоянен арест за Паскал.

Той е обвиняем за контрабанда, пране на пари и корупция по аферата "Митници" заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на митниците Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

#Паскал #Сърбия #екстрадация

