ИЗВЕСТИЯ

Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник

Емилия Запартова
По света
Украинският лидер съобщи, че се очаква представители на Съединените щати и Украйна да се срещнат по-късно тази седмица по този въпрос

Снимка: БТА
И днес продължават дипломатическите совалки в търсене на решение на войната в Украйна. В Киев, Володимир Зеленски обсъжда подготовката за евентуална среща с Владимир Путин с американския специален пратеник Кийт Келог. Украинският лидер съобщи, че се очаква представители на Съединените щати и Украйна да се срещнат по-късно тази седмица по този въпрос.

Кийт Келог участва в годишната Национална молитвена закуска в Киев заедно с високопоставени украински представители и чуждестранни гости.

Кийт Келог, специален пратеник на Вашингтон за Украйна:„Искате да доведете боевете до край, до справедлив, разумен край в бъдеще. Надявам се, че след година, на следващия Ден на независимостта, 35-ият за Украйна, следващата молитвена закуска вероятно ще последва това.“

На пресконференция с норвежкия премиер Володимир Зеленски заяви, че Украйна има за цел да си осигури поне 1 милиард долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия. Норвегия ще допринесе за финансирането на противовъздушната отбрана на Украйна.

Йонас Гар Стьоре, министър-председател на Норвегия: „Най-важната гаранция за сигурност е да се осигури на Украйна необходимата солидна отбранителна способност“.

Снимки: БТА

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Искам да ви благодаря за решението да се отпуснат 700 милиона долара за закупуване на система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Системи от този тип вече са спасили живота на хиляди украинци."

В Киев е и германският вицеканцлер и министър на финансите. Ларс Клингбайл потвърди позицията на Федералната Република, че всеки процес на преговори трябва да започне с прекратяване на огъня.

Ларс Кингбайл, вицеканцлер и министър на финансите на Германия: „Отделих девет милиарда евро във всеки от бюджетите за 2025 и 2026 година, които са твърдо договорени за военна подкрепа за Украйна.“

Германският политик увери, че Берлин ще се включи и в осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна.

# Володимир Зеленски #Кийт Келог #войната в Украйна #преговори за мир

