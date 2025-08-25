БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази

Роднините на 21-годишната Габриела настояват за отговори

русенската болница почина родилка сама сезирала прокуратурата случая
Слушай новината

Напрежение в Русе заради смъртта на 21-годишна родилка от Две могили. Тя е починала на третия ден след раждането в русенската болница "Канев". Днес семейството, близки и познати на младата майка се събраха пред лечебното заведение в опит да научат истината за смъртта ѝ и дали има допусната лекарска грешка.

Габриела постъпва в ранните часове на сряда в родилното отделение на болницата. Ражда по естествен път здраво момченце. На следващия ден се оплаква от силни болки в долната част на корема. Свикан е медицински консулт с хирург, който препоръчва скенер. Резултатите показали, че няма увредени органи. Дадено ѝ е болкоуспокояващо, преместена е в интензивното отделение,където губи съзнание, а състоянието ѝ се влошава.

Извършена е близо 90-минутна реаниимация, но жената издъхва. Съпругът ѝ Светлин твърди, че не е имала някакви съпътстващи заболявания, както и че това и е второ раждане.

"Да излезе някой да ми каже защо почина здравата ми жена, която нямаше никакви болести. Нищо ѝ нямаше, беше си здрава", каза Светлин Георгиев - съпруг на починалата родилка.

"Как може да почине? От какво? Искаме просто да знаем, нищо не искаме друго", каза Анелия Йорданова - свекърва.

От болницата обясниха, че сами са сезирали окръжната прокуратура за случая. Ще бъаде направена втора аутопсия на родилката.

"Не можем да ви дадем категоричен отговор защо и поради каква причина е настъпила смъртта. В този период от 52 часа на родилката са правени изследвания. Винаги има неясни причини, но ние предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата. Имаме своето обяснение, но то се състои в изчакване на резултатите от аутопсията, изчакване на хистологичните резултати, има технологично време", коментира д-р Лидия Стефанова - директор "Медицински дейности", УМБАЛ "Канев" - Русе.

"Искам да се знае, че ние сме решени да стигнем докрай и ако наистина има виновни при изпълнение, да се понесе отговорност", каза Иван Иванов - изпълнителен директор на УМБАЛ "Канев" – Русе.

В болницата е назначена вътрешна проверка. Очаква се резултатите от аутопсията, както и биологичният анализ да излязат следващата седмица.

#Русе #починала родилка

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
4
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
5
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
6
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
3
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Регионални

Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Чете се за: 02:27 мин.
Сирийски граждани у нас протестираха пред МВР с искане за по-бързо издаване на визи за семействата им Сирийски граждани у нас протестираха пред МВР с искане за по-бързо издаване на визи за семействата им
Чете се за: 01:05 мин.
20-годишен загина при катастрофа в село Сбор 20-годишен загина при катастрофа в село Сбор
Чете се за: 00:52 мин.
Парк "Вранa" официално премина под управлението на Областна администрация - София Парк "Вранa" официално премина под управлението на Областна администрация - София
Чете се за: 02:00 мин.
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ) 75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко
Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ