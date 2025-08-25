Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая

Напрежение в Русе заради смъртта на 21-годишна родилка от Две могили. Тя е починала на третия ден след раждането в русенската болница "Канев". Днес семейството, близки и познати на младата майка се събраха пред лечебното заведение в опит да научат истината за смъртта ѝ и дали има допусната лекарска грешка.

Габриела постъпва в ранните часове на сряда в родилното отделение на болницата. Ражда по естествен път здраво момченце. На следващия ден се оплаква от силни болки в долната част на корема. Свикан е медицински консулт с хирург, който препоръчва скенер. Резултатите показали, че няма увредени органи. Дадено ѝ е болкоуспокояващо, преместена е в интензивното отделение,където губи съзнание, а състоянието ѝ се влошава.

Извършена е близо 90-минутна реаниимация, но жената издъхва. Съпругът ѝ Светлин твърди, че не е имала някакви съпътстващи заболявания, както и че това и е второ раждане.

"Да излезе някой да ми каже защо почина здравата ми жена, която нямаше никакви болести. Нищо ѝ нямаше, беше си здрава", каза Светлин Георгиев - съпруг на починалата родилка. "Как може да почине? От какво? Искаме просто да знаем, нищо не искаме друго", каза Анелия Йорданова - свекърва.

От болницата обясниха, че сами са сезирали окръжната прокуратура за случая. Ще бъаде направена втора аутопсия на родилката.

"Не можем да ви дадем категоричен отговор защо и поради каква причина е настъпила смъртта. В този период от 52 часа на родилката са правени изследвания. Винаги има неясни причини, но ние предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата. Имаме своето обяснение, но то се състои в изчакване на резултатите от аутопсията, изчакване на хистологичните резултати, има технологично време", коментира д-р Лидия Стефанова - директор "Медицински дейности", УМБАЛ "Канев" - Русе. "Искам да се знае, че ние сме решени да стигнем докрай и ако наистина има виновни при изпълнение, да се понесе отговорност", каза Иван Иванов - изпълнителен директор на УМБАЛ "Канев" – Русе.

В болницата е назначена вътрешна проверка. Очаква се резултатите от аутопсията, както и биологичният анализ да излязат следващата седмица.