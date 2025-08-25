"Лабубу" превзема Европа

Стотици се събраха часове преди откриването на първия магазин за "Лабубу" в Германия. Въпреки дългата опашка, много хора чакаха от полунощ. Някои бяха донесли столове и чадъри, подготвени за дългото чакане. Китайският производител планира да отвори общо три магазина в германската столица. В световен мащаб „косматите чудовища“ изглеждат едновременно сладки и грозни, което допринася за истерията около тях.

Въпреки дъжда, мнозина чакаха още от ранни зори или дори от средата на нощта. Някои носеха и собствените си Лабубу играчки. „Беше хаос, много топло, но си заслужаваше“, разказва 25-годишната Синтия, която е стояла 14 часа на опашка и похарчила около 500 евро.

Китайската компания, която ги произвежда, откри първия от три планирани магазина в Германия. Лабубу вече е световен тренд – тези космати чудовища са едновременно сладки и леко грозновати. Хайпът се разпалва основно от инфлуенсъри, които снимат как разопаковат мистериозните кутии.

В Китай феновете отдавна са луднали по тях – там хората буквално разклащат кутиите, за да отгатнат коя фигурка е вътре.

В Германия феновете разказват, че са прекарали нощта пред магазина с карти, храна и разходки, за да не заспят. Един младеж е чакал от 00:30 през нощта „за приятелката си, защото тя ги събира“.

Фигурките се продават само запечатани в кутии и никой не знае какво ще му се падне. Това прави всичко още по-зарибяващо и кара колекционерите да искат да съберат всички модели.

Бизнесът е огромен: Компанията производител вече струва около 37 милиарда евро – повече от някои световноизвестни играчки брандове. На търгове цените хвърчат – наскоро в Пекин продали човешки размер Лабубу за 130 000 евро.